El Municipio de Quito prevé ahorrar 20 millones con su ajuste

Para cuando se concrete la reducción del tamaño del Municipio de Quito, se calcula que esta entidad ahorrará alrededor de USD 20 millones al año.

Según el secretario de Planificación de la Alcaldía, Andrés Isch, para que esto se logre hacen falta dos pasos legales. El primero es una resolución, que está en manos del alcalde Mauricio Rodas. En ese documento se dispondrá la fusión, cambio de nombre y supresión de secretarías metropolitanas que pasarán de las 12 que existen actualmente a siete.



El segundo paso requiere de la aprobación del Concejo. Cuando Rodas asumió su cargo, el Municipio tenía 13 empresas metropolitanas. Una de ellas, la Empresa Metropolitana de Desarrollo y Urbanismo de Quito, se liquidó tras la decisión del Concejo en el 2012.



Ahora, el plan es conseguir el apoyo entre los concejales para fusionar otras y pasar de 12 empresas a ocho. El Alcalde debe presentar su proyecto de ordenanza para optimizar empresas públicas ante la comisión de Planificación Estratégica, para que vaya al pleno.

El edil Carlos Páez (AP) señala que si bien el Municipio requería desde hace tiempo una reducción, el planteamiento de Rodas a cinco meses de entregar su cargo es inoportuno. Y recuerda que el Concejo ya pidió la fusión de Emaseo y Emgirs el año pasado.



El primer proyecto de ordenanza que se analizaría en enero próximo sería precisamente el de esta fusión. Tanto el Municipio como los ediles creen que es innecesario que se maneje por separado la recolección de basura en las calles de la ciudad del manejo de los desechos en el relleno.



Otra entidad que cambiará será la Empresa de Movilidad y Obras Públicas. Para definir la estructura idónea de la institución, fortalecerla y hacerla más ágil, se realizaron mesas de trabajo, explica Isch.

Para Paco Moncayo, exalcalde de Quito (2000-2004 y 2004-2009) y actual candidato, (ID), es importante rediseñar el Municipio, pero la propuesta de Rodas llega tarde, pues se lanza justo cuando está en marcha un proceso electoral.



Según su criterio, por delicadeza, el Alcalde debería dejar que quien gane las elecciones use los estudios realizados en su administración como insumo para tomar sus decisiones. De lo contrario,-dice- se hará un doble trabajo.



Moncayo apunta a “simplificar esa frondosa burocracia” y que las instituciones interactúen. Agrega que ahora hay 73 órganos de alta gestión, lo que le parece exagerado. “El actual organigrama es un rompecabezas y no sé cómo han podido gobernar con esa estructura”.



Propone un nuevo modelo de gestión con cinco secretarías, en las áreas de movilidad, económica, social, ambiental y seguridad. Moncayo cree que Rodas debió hacer los cambios que propone para aplicarlos durante su administración.

Isch explica que no se trata de reformas a última hora sino que se ha trabajado en ellas durante alrededor de tres años. Lo que más tardó fue el levantamiento de información, pues es la base técnica.



Detalla que se elaboraron matrices de competencias, de servicios y de procesos para luego plasmar la reforma institucional. Señala que la siguiente administración va a recibir información completa y útil con la que la administración saliente no contó.



Actualmente, el Municipio cuenta con alrededor de 18 600 empleados, 9 000 de ellos en la planta central y el resto en las empresas metropolitanas. Según Isch, de un presupuesto de USD 1 500 millones (excluyendo el Metro), alrededor del 37% se destina a talento humano y gasto corriente. Y en ese rubro se focalizará el ahorro.

Las contrataciones nuevas que se han hecho en el Municipio -agrega- han sido para reforzar las áreas de educación y tránsito, por ejemplo. Por otro lado, dice, se ha reducido el personal administrativo.



Entre las políticas de ahorro se ha planteado fusionar dependencias alrededor de temas comunes, para mejorar la coordinación. Además, terminar progresivamente los contratos ocasionales y reducir el personal de libre remoción y sus asesores. Además, se decidió no llenar las vacantes que dejen los jubilados.



A Juan Carlos Holguín, candidato por Creo, le parece “una falta de ética” que el Alcalde reestructure el Municipio cuando faltan tres meses para que se sepa quién lo sustituirá. Dice que el Cabildo pagó por una consultoría y le parece un error no haberla usado para realizar reformar antes y no al final del quinto año de Rodas.



Holguín cree que la ciudad no debería tener más de siete secretarías y que las empresas públicas deberían bajar “a su mínima expresión”. De llegar a la Alcaldía, su plan es diseñar una reforma institucional y actualizar el proyecto de estatuto autonómico (un documento que regularía las competencias municipales) y someterlos a consulta popular.