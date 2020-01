Personal del Municipio de Quito y aeroportuario trabaja con el Ministerio de Salud por alerta mundial de coronavirus

LEA TAMBIÉN

Tras la alerta por un caso sospechoso de coronavirus en Quito, autoridades gubernamentales, municipales y aeroportuarias anunciaron que mantienen un trabajo coordinado para prevenir un posible brote de esta afección respiratoria que se generó originalmente en China.

En una mesa de trabajo realizada el martes 28 de enero del 2020, representantes de la Dirección General de Aviación Civil, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (Epmsa), Corporación Quiport y el Municipio de Quito, analizaron las acciones para evitar contagios.



En esa reunión señalaron que se realiza un monitoreo permanente en los vuelos que llegan al país y que es necesaria la presencia de personal del Ministerio de Salud, pues esta es vital no solo para la organización de los controles, sino para brindar la información que soliciten los pasajeros.



También se indicó que aún no existe una emergencia de salud pública en la ciudad, pero que el plan es estar preparados. En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a menos que una situación de emergencia lo amerite, no se atiende a un paciente sino que se evacua a los pasajeros a hospitales de referencia, porque en el aeropuerto no hay salas de aislamiento.



Al finalizar la reunión, el alcalde Jorge Yunda subrayó que el Ministerio de Salud es el ente rector en esta materia y que es importante reunirse para coordinar acciones. Hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, porque las autoridades están alerta para evitar problemas. Además, recordó que todavía no hay un indicador que demuestre que en Quito exista un caso del virus, pues aún no se ha informado si el caso sospechoso realmente se trata de coronavirus.



Hasta las 12:00 de este miércoles 29 de enero del 2020, el Ministerio de Salud no confirmó que el ciudadano chino hospitalizado en el Eugenio Espejo padezca esta enfermedad. Sin embargo, reiteró que su estado es crítico y que se está esperando su evolución, en una sala de aislamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos. El Ministerio emitirá cada hora reportes sobre la situación.



El alcalde Yunda recomendó a los ciudadanos tomar medidas de prevención no solamente frente a este virus sino con cualquier tipo de gripe o enfermedad respiratoria. Recalcó que es importante mantener medidas de prevención para evitar contagios, con buenas prácticas como lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial con alcohol y no mantener contacto con personas con este tipo de enfermedades.



El Municipio también informó que existen procedimientos establecidos por la Organización Mundial de Salud y la autoridad de Aeronáutica Internacional para el tratamiento de casos similares ocurridos previamente en otros países del mundo.