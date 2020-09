Municipio de Quito envió 5 577 muestras de covid-19 a laboratorio privado en la primera semana

LEA TAMBIÉN

Un total de 5 577 pruebas de detección de covid-19 se tomaron y procesaron durante la semana pasada. Desde el martes 25 de agosto, el laboratorio privado OneLabt inició el procesamiento de los test del Municipio de Quito después de ganar el contrato de USD 650 000 para esa tarea.

Linda Guamán, asesora de la Secretaría de Salud del Cabildo, informó que durante la semana pasada se tomaron entre 1 000 y 1 200 pruebas diarias. El primer envío de 700 a OneLabt se hizo el 25 de agosto.



La asesora explicó que el número de muestras que se toman varía ya que no todas las personas agendadas asisten para la toma de la prueba.



De acuerdo con el convenio entre el Cabildo y el laboratorio privado, diariamente se deben procesar 1 250 muestras. Sin embargo, esto depende de la cantidad de pruebas que envíe el Municipio.



OneLabt informó que el procesamiento se ha realizado sin inconvenientes. Ese laboratorio confirmó que el martes 25 de agosto llegaron menos pruebas de las 1 250. No obstante, el viernes 28 de agosto por ejemplo, el Cabildo envió 1 500 para compensar la cuota de los días anteriores. OneLabt señaló que actualmente su laboratorio ubicado en la provincia de Santa Elena tiene la capacidad para procesar hasta 16 000 muestras al día.



Hasta el momento, el Municipio de Quito ha tomado y procesado 38 157 pruebas. Según Guamán, de esa cantidad, 11 085 (29%) resultaron positivas.



Está previsto que a finales de octubre se terminen los 50 000 test que le restan al Municipio de los 100 000 que adquirió en abril de este año. Debido a esto, el primer tema de discusión en el Comité Científico Honorario, efectuado el viernes 28 de agosto, fue si es o no necesario comprar más test.



Guamán comentó que hay unanimidad de criterios respecto a la necesidad de comprar más pruebas. Dos elementos pesan en esta decisión. Uno tiene que ver con que para octubre aún no existiría el acceso a una vacuna. El otro es el fin de las medidas restrictivas ya que el 12 de septiembre culmina el estado de excepción en el país.



Sin embargo, la decisión se podría tomar el viernes 11 de septiembre cuando se reúna nuevamente el Comité. Al interior de esa instancia también se discute el tipo de test que se debería adquirir.