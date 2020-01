Movilidad lenta en las inmediaciones de la U. Central por los trabajos del Metro de Quito

LEA TAMBIÉN

El tráfico es lento y pesado la mañana de este lunes 6 de enero del 2020 en las inmediaciones de la Universidad Central por los trabajos del Metro de Quito que se despliegan allí. Se cerró el paso en la avenida América, desde la calle Marchena hasta la Colón (sur - norte). También en la Alonso de Mercadillo, desde la América hasta la Ulloa, en sentido occidente - oriente.

Así se mantendrá hasta marzo cuando concluyan las obras en el sector, se informó en el Municipio.



Los transeúntes y conductores que circularon en esa zona indicaron que la movilidad fue lenta desde las 06:00 hasta las 08:00 cuando cientos de vehículos se amontonaban en las esquinas y se tardaban más de 10 minutos en circular en ese sector.

Propietarios de negocios indicaron que se genera una gran congestión en el sector. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



El conductor Pablo Cuesta señaló que la movilidad comenzó a fluir con mayor rapidez desde las 08:30. Antes de eso, era complicado y se demoró 15 minutos en darse la vuelta desde la Marchena hasta la Mercadillo. “Antes no me demoraba más de cinco minutos”, precisó.



Eduardo Castellanos vende dulces desde las 06:00 en la intersección de la América y Mercadillo. Contó que hubo tráfico desde esa hora hasta las 08:00. A su criterio, la mayoría de los conductores no estaban informados sobre las obras que se realizan en el sector.



“(Entre las 06:30 y 07:30) había caos, se trababan, se quedaban por el semáforo de la calle Marchena”, acotó Castellanos”.



El propietario de un restaurante en el sector, David Tonato, indicó que hubo demasiada congestión. Su preocupación es que se reduzcan las ventas de su negocio porque la vía está cerrada por la disminución de vehículos en el sector.