Moradores retiran vallas de metal del Centro Histórico de Quito

Una parte de las vallas colocadas en los alrededores de la Plaza Grande fueron retiradas por los vecinos. Los moradores del sector del boulevard de las calles Sucre y García Moreno organizaron una minga este domingo 6 de septiembre de 2020 para retirar las vallas metálicas y alambres de púa enrollados, denominados concertinas.

Estos elementos habían sido colocados por la Policía Nacional meses atrás para evitar el ingreso de personas a las inmediaciones del Palacio de Carondelet ante posibles protestas.



Al grito de ‘Quito sin vallas’ los vecinos del Centro Histórico quitaron esos obstáculos y dejaron el paso libre. En redes sociales, los involucrados comentaron que la intención es reactivar el comercio y defender la libertad.

La minga se realizó en las calles Sucre y García Moreno, en el Centro Histórico. Foto: Tomada de la cuenta Facebook Restaurante y Cafetería Modelo



Flora Villalba tiene una tienda en las calles Benalcázar y Chile y dice que le avisaron de la minga, pero que no pudo participar. Afirma que, en efecto, es imposible tener clientes con esas vallas colocadas: “y eso que estoy afuera del perímetro cerrado, imagínese los negocios que están encerrados, cómo llegan los turistas”.



Los propietarios del restaurante y cafetería Modelo, ubicado en la Sucre y García Moreno, celebraron en la red social Facebook la iniciativa en la que dijeron haber participado. No hubo interferencia policial. Al parecer la acción tomó por sorpresa a las autoridades. El Teniente Coronel Henry Ponce, encargado de hacer cumplir las disposiciones del Ministerio de Gobierno dijo no conocer del hecho y anunció que se pondría en contacto con el mando policial del Distrito Metropolitano de Quito para resolver el asunto. Desde la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se señaló que, la entidad municipal no tiene injerencia en el hecho porque las vallas fueron colocadas por miembros de la Policía Nacional por disposición del Ministerio de Gobierno para protección presidencial.