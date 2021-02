1 000 personas se aglomeraron en una competencia de motocross en Quito

Pese a las restricciones que existen en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) para intentar frenar la propagación del covid-19, las aglomeraciones continúan.

La mayor concentración de personas este fin de semana se registró en la parroquia La Merced, al suroriente del DMQ. La mañana de este domingo, 28 de febrero de 2021, mil personas se congregaron sin medidas de bioseguridad para presenciar una competencia de motocicletas en esta parroquia perteneciente al Distrito Los Chillos.



La intendenta de Policía de Pichincha, Daniela Valarezo, informó que el evento fue suspendido porque no tenía los permisos requeridos para su realización, además, el millar de personas presentes no cumplía con las normas de bioseguridad. Por otra parte, muchos de los asistentes consumían bebidas alcohólicas en carpas instaladas en el sitio y a algunos de ellos se los encontró en estado etílico. Además, en el lugar había menores de edad.



Se trataba de un evento de motocross promovido por una organización privada. La Intendenta dice que sin duda las autoridades no hubieran otorgado permisos para la realización de un evento de esta magnitud en tiempo de pandemia y por ello los organizadores trataron de hacerlo al margen de la Ley. Ciudadanos y policías que laboran en el sector alertaron de la competencia que se pretendía realizar y esta fue clausurada poco después de iniciada. A los participantes y asistentes no les quedó otra alternativa que regresar a sus casas.

Para autorizar espectáculos al aire libre y el expendio de bebidas alcohólicas en Quito se requiere licencia metropolitana. Foto: Twitter Intendencia de Policía de Pichincha

🔴AHORA| Junto a @PoliciaEcuador realizamos la suspensión de un evento no permitido con 1.000 ciudadanos aglomerados en el sector La Merced en el distrito Los Chillos. Las autoridades evidenciaron el consumo de bebidas alcohólicas e incumplimientos de las medidas sanitarias. pic.twitter.com/T1MrR5ISwn — Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) February 28, 2021



La Intendenta recordó que, si bien no rige el estado de excepción, las autoridades municipales pueden intervenir y pedir apoyo para suspender eventos públicos y aquellos privados que utilicen el espacio público. Se requiere licencia metropolitana para, como en este caso, autorizar espectáculos al aire libre y el expendio de bebidas alcohólicas. Además, hay la posibilidad de suspender eventos masivos en los que se incumplan normas de bioseguridad.



No solo se realizó la intervención en la competencia de motocicletas en la parroquia La Merced este fin de semana. La Intendencia de Policía de Pichincha realizó 37 operativos en el Distrito Metropolitano de Quito. Ocho locales resultaron clausurados, nueve reuniones fueron suspendidas y 69 litros de licor decomisados. Los mayores inconvenientes se registraron en el Distrito Eloy Alfaro, que abarca el sur de Quito: hubo dos locales clausurados y tres grandes aglomeraciones suspendidas.



El incumplimiento también fue notorio en el sector de Calderón, allí se registraron tres clausuras y dos eventos masivos tuvieron que ser intervenidos. Los operativos se ejecutaron en conjunto con la Agencia Metropolitana de Control (AMC).