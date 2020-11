Voces, desde el ECU- 911, advierten en Quito, que hay que mantener distanciamiento

LEA TAMBIÉN

La herramienta tecnológica denominada 'Distancia2' permitió visualizar la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2020 el irrespeto al pedido de distanciamiento social, para evitar el contagio con covid-19, en el sector de San Roque, barrio ubicado en el centro-occidente de Quito. Por ello se activaron mensajes preventivos de voz a través de megafonía IP.

Mishel Salguero, del ECU-911, contó que la Plataforma 'Distancia2' ha sido muy útil en este tiempo de pandemia porque se emiten mensajes pidiendo a la ciudadanía que tome distancia. Lamentablemente no ha sido suficiente y han tenido que entrar en acción la Policía Nacional y el personal de la Agencia Metropolitana de Control para que la ciudadanía no se aglomere.



La situación se repite en el Centro Histórico, en el sector de La Marín y en mercados como los de La Ofelia en el norte de la ciudad y Chiriyacu en el sur. No se ha podido lograr que la gente tome conciencia y mantenga la distancia, imprescindible para evitar el contagio del virus.



El software de la plataforma 'Distancia2' es usado en las calles y en lugares de concentración de personas para promover que estas mantengan una separación de al menos 1.5 metros entre sí. En una segunda fase el sistema se implementará también en el transporte urbano de Quito.

Juan Zapata, director general del ECU- 911, explicó que se utilizan 5 800 cámaras a nivel nacional para detectar las aglomeraciones y pedir el distanciamiento. Zapata recordó que desde que empezó la crisis sanitaria, la capital es uno de los puntos considerados problemáticos por los encuentros masivos registrados.



El 18.4% de más de 10 000 aglomeraciones contabilizadas en el país sucedieron en Quito. Solo en los mercados de la capital se han registrado más de 1 000 aglomeraciones. Por eso, la plataforma es especialmente importante en el Distrito Metropolitano.



El software para detectar que la gente se mantenga distanciada emite una señal que llega al evaluador que realiza la videovigilancia en el ECU- 911. Se abre entonces una ficha digital y por el sistema de megafonía IP, como ocurre permanentemente en San Roque, se pide a la gente verbalmente que tome distancia porque están generando un posible riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

Zapata dice que es una herramienta preventiva porque la ciudadanía no se acostumbra a esta nueva normalidad que requiere que se mantengan alejados. En ciertos lugares donde no hay megafonía IP se moviliza a personal que está en territorio: policías, agentes metropolitanos, bomberos, etc., para hacer respetar el distanciamiento.



En Quito, los sectores que cuentan con megafonía IP son generalmente parques, mercados y terminales de buses. El ECU- 911 tiene convenio con el Municipio capitalino. Los mensajes de alerta están grabados en su mayoría, pero los operadores pueden, las 24 horas, alertar en vivo a la gente para que respete el distanciamiento.