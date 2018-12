Cerca de 18 000 vehículos aún faltan por matricular en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A las 15:00 del viernes 28 de diciembre del 2018 se cerrará el proceso de matriculación para los vehículos rezagados en el Distrito Metropolitano de Quito.

Así lo dispuso la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en los seis centros de revisión y matriculación ubicados en San Isidro del Inca, Florida Alta, Guamaní, Guajaló, Los Chillos y Carapungo.



Hasta las 16:30 será en las dependencias del Parque Bicentenario y Quitumbe. En los dos centros se atiende en horarios extendidos de 08:00 a 20:00.



Hasta el viernes 21 será la matriculación en línea para los carros nuevos exonerados de realizar la revisión técnica vehicular.



Hasta el domingo 23 de diciembre se recibirá la documentación para la matriculación de vehículos nuevos por parte de las concesionarias.



Javier Guarderas es coordinador de matriculación de la AMT. Explicó que la saturación de carros que buscan matricularse se presenta en los últimos días del plazo previsto. Por eso, recomendó a la ciudadanía hacerlo dentro de los tiempos establecidos para evitar aglomeraciones.



"La revisión técnica vehicular no es zonal. Si una persona vive en el norte, no necesariamente debe ir a un centro cercano, sino que puede agendar un turno en otro disponible", manifestó.



“Pensando en la comodidad de los usuarios se ha implementado la cancelación on-line con tarjeta de crédito. De esta manera los usuarios podrán cancelar todos sus valores adeudados", señaló el funcionario.



Datos de la AMT señalan que en Quito existen 450 000 vehículos. Hasta el 17 de diciembre de este año, 432 096 fueron matriculados. Es decir, todavía faltan 17 904 por cumplir el trámite.



La mañana de este martes 18 de diciembre del 2018, decenas de usuarios se acercaron al Parque Bicentenario para matricular sus automotores. Aseguraron que el servicio fue rápido. Lo mismo ocurrió en el centro de El Inca, en donde no se registraron largas filas de vehículos.