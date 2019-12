Este 27 de diciembre es el último día del 2019 para pagar valores pendientes de la matriculación vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este viernes 27 de diciembre es el último día del 2019 que el sistema de la Agencia Metropolitano de Tránsito (AMT) estará habilitado para generar ordenes de pago para cancelar los valores pendientes para la matriculación vehicular en Quito. Así lo señalo la entidad en su cuenta de Twitter. El sistema estará abierto hasta las 14:00 de hoy.

Los valores pendientes pueden corresponder a multas de tránsito, Revisión Técnica Vehicular (RTV), matriculación y recargos por no cumplir con la calendarización en el mes correspondiente al último dígito de la placa. Quienes no realicen estos pagos este 27 de diciembre deberán esperar hasta el lunes 13 de enero del 2020, cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) esté habilitado y se retome la atención a la ciudadanía en los centros de matriculación.



ATENCIÓN, Hoy es el último día que nuestro sistema está habilitado para generar ordenes de pago y cancelar los valores pendientes de RTV y calendarización por no haber realizado tu proceso en el mes correspondiente a tu dígito. #AMTMatriculación pic.twitter.com/rUsvSUsqLE — AMT Quito (@AMTQuito) December 27, 2019



Después de cancelar los valores pendientes, los dueños de vehículos deben agendar un turno para la RTV y o matriculación. Estos turnos se lo toman en la página web de la AMT, pero ya no hay disponibilidad de cupos. Sin embargo, si se realizan los pagos correspondientes estará iniciado el proceso de matriculación y así evitarán más sanciones, recargos en los pagos y multas.



Aquellas personas que no cumplan con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) este 2019 deberán cancelar un recargo USD 50. Si no paga el valor de su matrícula tendrá una multa de USD 25. A estos valores se le sumaría los USD 25 por no cumplir con la calendarización establecida. En total son USD 100 de recargos por no cumplir con este trámite vehicular en este año.



La matriculación en Quito se desarrolla con base en el último dígito de la placa. El proceso se inició en febrero con el 1 y terminó en noviembre con el 0. Mientras que durante diciembre se realizó la atención a los vehículos que no se matricularon en el mes que les corresponde.



La AMT precisó que la modalidad de pago on-line se encuentra habilitada para cancelar valores correspondientes a Revisión Técnica Vehicular, matriculación, Hoy no circula, mal parqueados y las infracciones cometidas en el Distrito Metropolitano de Quito.



La AMT indicó que hasta ayer, 26 de diciembre, más de 463 000 vehículos han sido matriculados en Quito.