Mascarillas se comercializan en el Centro Histórico de Quito en USD 0,50 y 1 dólar

Comerciantes informales se movilizaron en las calles del Centro Histórico de Quito para comercializar mascarillas y alcohol a diferentes precios, la mañana de este lunes 2 de marzo del 2020.

Cada mascarilla se vende entre USD 0,50 y 1. Las botellas de alcohol se ofertan a USD 3 y 5, dependiendo del tamaño. Los transeúntes se acercaban a comprarles y los mercaderes lograban vender hasta tres frascos en pocos minutos.



Francisco Alvarado y Andrés Rojas viajaron desde el Tena, capital de la provincia del Napo, a Quito por turismo. Ambos utilizaban mascarillas por protección

Una mujer con una mascarrilla usa el celular en la Plaza Grande en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



“En mi tierra se agotaron y con las justas conseguí una”, dijo Alvarado. Rojas contó que no había alcohol y gel antiséptico, por lo que aspiraba conseguir un envase en el Centro Histórico hoy.



Los vendedores ambulantes se protegieron con máscaras. También algunas personas que ingresaban a escuchar misa en la Iglesia de San Francisco. En la Plaza de la Independencia se instaló una carpa de atención al público de las brigadas Toda una Vida, pero quienes atendían allí dijeron que se encargaban de receptar cualquier clase de emergencias.

Mascaras de tela se comercializan en el Centro Histórico de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Max Chiriboga acudió a misa para “pedir a Dios que el coronavirus no se propague con agresividad en el país”. “Me protejo para evitar problemas. Soy pintor en el parque El Ejido y siempre estoy en contacto con extranjeros, por lo que me cuido”.



Lo mismo opinó Valeria Díaz. “Ojalá que este mal no nos afecte en el país y no haya víctimas, hay más casos y eso es preocupante”.