¿Por qué en Quito el uso de mascarilla dentro de un vehículo es obligatorio, así se viaje solo?

Desde el 6 de abril del 2020, el uso de mascarilla en el espacio público es obligatorio en el país. La medida fue dispuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y es regulada por los gobiernos autónomos de los 221 cantones del Ecuador.

En Quito, la Ordenanza Metropolitana 010 dictamina la utilización de mascarilla para toda persona que realice actividad al aire libre. Esto incluye a conductores que transiten por las vías de la ciudad, ya sea en motocicleta, bus o vehículo particular.



El concejal Bernardo Abad indica que la obligación de usar mascarilla es general. "Así vaya el conductor solo puede ser sancionado, porque la ordenanza no contempla excepciones". Abad recuerda que en abril se opuso al uso de la mascarilla dentro del automóvil porque consideraba que se trata de un espacio seguro. "Se entiende que al auto solo suben personas conocidas, del círculo de confianza".



Sin embargo, en esa sesión del Concejo Municipal se valoró el criterio del alcalde Jorge Yunda, quien explicó que debido al taxismo informal era muy difícil establecer si el conductor y los pasajeros eran familia o desconocidos. "Así que para evitar la propagación se resolvió que es obligatorio el uso de la mascarilla dentro del auto, así sean familiares".



La multa por esta infracción es de USD 100. Desde el inicio de la pandemia hasta este jueves 13 de agosto del 2020, la Agencia Metropolitana de Control ha sancionado a 9 641 personas por no usar mascarilla en los espacios públicos.



En Guayaquil, la situación es diferente. La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de esa urbe señaló que si un conductor va solo en su vehículo y no lleva mascarilla no podrá ser sancionado. Lo mismo se aplica si los ocupantes son miembros de una familia.



La Ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarilla indica que el sentido de la norma es evitar la propagación del covid-19 entre dos o más personas. "Para los vehículos particulares realizamos operativos para que se cumpla la restricción a la circulación por placas par e impar; en los cuales se verifica -además- que si hay varias personas en el automotor, se trate de un grupo familiar", informó la ATM.



El sentido de usar mascarilla es evitar los contagios. Por eso la Organización Mundial de Salud recomendó que toda la población, personas enfermas o sanas, utilicen la prenda, sobre todo en espacios cerrados y sin ventilación.



'El uso de tapabocas es fundamental en esta época': Byron Núñez, infectólogo

El virus causante de la enfermedad covid-19 se transmite directamente de persona a persona, es decir, cuando un infectado habla, tose o estornuda expulsa pequeñas gotículas que pueden ser inhaladas por quienes están a su alrededor. Por ello, la mascarilla brinda una protección adecuada.



El infectólogo Byron Núñez señala que el uso del tapabocas es fundamental en esta época, en especial, si se moviliza en transporte público, como bus, taxi o furgoneta. “Si viaja en estos medios de transporte todos los ocupantes deben cubrirse la nariz y boca con la indumentaria necesaria”.



Otra de las recomendaciones es que deben mantener las ventanas abiertas, ya que la ventilación es fundamental. “No se aconseja prender el aire acondicionado ni de recirculación; es preferible dejar las ventanas abiertas para que el aire entre y salga con normalidad”.



En el caso de los taxis -señala- se debe colocar un plástico para evitar el contacto directo con el pasajero. “Esto no significa que no debe ponerse la mascarilla; simplemente el plástico le brinda una mayor protección”.



Si en el vehículo viajan personas de la misma familia también deben usarlas. Él recordó que hay quienes no presentan molestias relacionadas con el covid-19 (asintomáticos). Ellos también son una fuente de contagio, por lo que es indispensable que se protejan con este insumo.



Si está solo -dice- no es necesario colocarse el cubrebocas, ya que no está en contacto con alguien sospechoso de tener la nueva cepa. Sin embargo, recuerda que existen normativas que lo exigen, por lo que hay que cumplirlas.

En Ecuador se reportan 89 387 contagios confirmados por medio de pruebas PCR -únicas avaladas para el diagnóstico-. Pichincha encabeza el listado, con 19 536 positivos, es decir, 21,9%. Le sigue Guayas -la más golpeada por el virus entre marzo y abril-, con 18 092 o 20,2% y Manabí, con 7 290 o el 8,2%, hasta este jueves 13 de agosto del 2020.