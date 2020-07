Cinco crematorios de Quito, en la lista del MSP por covid-19; ¿qué pasa con fallecidos sin recursos o migrantes?

LEA TAMBIÉN

Catorce firmas de servicios mortuorios constan en el listado de crematorios reconocidos por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador para la “manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de covid-19”. La mayoría se encuentra en Quito; pero en la nómina también hay funerarias aprobadas en otras seis ciudades: Guayaquil, Ambato, Cuenca, Loja, Manta y Portoviejo.

“Los difuntos con covid-19 pueden ser enterrados o cremados”, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus guía para el manejo de fallecidos en el contexto de la pandemia.



En Ecuador, el protocolo elaborado por la autoridad sanitaria para el manejo de cadáveres por coronavirus o por sospecha de la enfermedad recomienda “de manera preferente” la cremación, pero el colapso registrado en abril del 2020 en Guayaquil, cuando se produjeron hasta 600 muertes en un día (por distintas causas), hizo que la mayoría de fallecidos fuese enterrado.



El protocolo del Ministerio de Salud en Ecuador incluye la inhumación a través de servicios funerarios, por la pandemia, pero recomienda que no se practiquen autopsias, y que las personas que manipulan los cuerpos utilicen de forma obligatoria equipos de protección personal (EPP): gorro, mascarilla N95 o FFP2, gafas - careta de protección facial, traje de bioseguridad (cubretodo), guantes y botas de caucho.





¿Qué pasa con la velación y entierro de personas?



En el 'Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción covid-19' del Ministerio de Salud Pública (MSP), publicado en abril, la prohibición es expresa: El entierro de personas fallecidas en el contexto de la pandemia tendrá lugar “sin realizar ningún acto de velación o ceremonia, tomando las debidas precauciones y siempre con el uso de EPP”.



Para la inhumación, la “bolsa con el cadáver será introducida en un féretro debidamente sellado y será trasladado al cementerio dispuesto por los familiares o el asignado por el GAD”.





¿Existe un plan si el sistema funerario colapsa?



El protocolo para el manejo de cadáveres en el contexto del covid-19 del MSP plantea dos escenarios en función de la capacidad operativa y logística de las instituciones involucradas en la manipulación y disposición final de cadáveres por casos positivos yprobables de covid-19.



Escenario 1: Las instituciones provinciales son capaces de mantener la capacidad de respuesta. “Será responsabilidad del COE provincial establecer el escenario 2 y por consiguiente en coordinación con el Ministerio de Salud Pública llevar a cabo las acciones pertinentes”.



Escenario 2: Las instituciones provinciales han superado su capacidad de respuesta, por lo que se requerirá un “centro de acopio temporal”; es decir un “espacio destinado para la recepción de cadáveres, donde se realizará la coordinación entre las instituciones competentes para su disposición final, el cual será coordinado por el MSP, el mismo que funcionará las 24 horas los 7 días de la semana”.



Como medida de prevención, Quito adecuó un centro de acopio temporal, desde mediados de abril, en el Parque Bicentenario. Se trata de cinco contenedores equipados con refrigeración, que podrían operar como morgues móviles. Allí también hay 400 ataúdes de madera, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs). La capital de Ecuador no ha llegado al escenario 2.



Quito registra 511 fallecidos por covid-19, desde el inicio de la pandemia hasta este lunes 6 de julio del 2020, según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial de Pichincha. En el Distrito Metropolitano se reportan 8 195 personas contagiadas con el virus.





¿Cuántos crematorios autorizados por el MSP hay en Quito?



Los crematorios de 14 servicios mortuorios en Ecuador han sido autorizados por el Ministerio de Salud Pública para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de covid-19.



Crematorios en Quito:

- Sociedad Funeraria Nacional

- La Paz

- Memorial

- Monteolivo

- Jardines del Valle



Crematorios en Guayaquil:

- Parque de La Paz

- Jardines de La Esperanza

- Junta de Beneficencia



Crematorios en Ambato:

- Funeraria Meléndez

- Funeraria Guerrero



Crematorio en Cuenca:

- Camposanto Santa Ana



Crematorio en Loja:

- Funeraria Jaramillo



Crematorio en Portoviejo:

- Jardines de Manabí



Crematorio en Manta:

- Funeraria Santa Marianitas





¿Qué pasa con los fallecidos sin recursos o migrantes?



El protocolo elaborado por el MSP precisa cómo se procederá con los restos de personas fallecidas en el contexto de la pandemia que no cuenten con recursos ni contratos previos con empresas de servicios mortuorios o de seguros de vida. Así también regula qué hacer si fallece un migrante.



“En caso de que no tenga ningún seguro o beneficio para costear los gastos funerales, serán las Gobernaciones y Distrito Metropolitano (Quito) quienes coordine con el delegado de la administración del cementerio municipal la asignación para el espacio de inhumación o el crematorio para la disposición final por falta de cobertura alguna”.



“En el caso de fallecidos extranjeros en movilidad humana, sin importar su condición migratoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana coordinará con las representaciones diplomáticas acreditadas

en el país, para la disposición final del cuerpo conforme los lineamientos del presente documento”.





¿Cuáles son las defunciones en el contexto de la pandemia?



El Ministerio de Salud considera que personas afectadas por la pandemia son los casos confirmados de covid-19 y los casos probables, pero ¿cómo se establecen clínicamente?



Caso Confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio de infección por covid-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.



Caso Probable: Un paciente sospechoso para quien las pruebas para el virus covid-19 no son concluyentes o un paciente sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por algún motivo (fallecido sin muestras previas).

Los casos probables corresponden a personas que, además de presentar una enfermedad respiratoria aguda cumplían uno de estos parámetros: que estuvo en contacto con un caso covid-19 en los 14 días antes del inicio de los síntomas o que viajó o residía en una zona donde el contagio es comunitario.