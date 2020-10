Alcalde de Quito prohíbe la venta de licor de 18:00 a 06:00 durante el feriado; excepto en restaurantes con licencia

LEA TAMBIÉN

La resolución A-079 del alcalde de Quito, Jorge Yunda, para prohibir la venta de licor en el Distrito Metropolitano desde las 18:00 de este viernes 30 de octubre del 2020 se hizo pública cerca de las 14:00, pero recién las 18:14 el Municipio precisó que la medida no se aplicaría en restaurantes.

Tiendas, supermercados, licoreras y locales de venta de comida que no cuenten con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) no podrán comercializar bebidas alcohólicas entre las 18:00 y las 06:00, de este viernes 30, sábado 31, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre, por el feriado de Difuntos y la independencia de Cuenca.



La resolución había generado la reacción de dueños de restaurantes y de establecimientos y empresas que expenden licor están preocupados por la aplicación de un nuevo horario de prohibición para comercializar y vender bebidas alcohólicas en el Distrito Metropolitano de Quito durante el feriado.



La medida, que no implica ‘Ley Seca’ (el consumo no está prohibido), ahondará la caída sostenida en las ventas que registran las empresas desde marzo, señaló Jorge Talbot, director de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile). El industrial afirmó que la decisión dará paso al incremento de consumo de alcohol ilegal en la capital.

Apoyando la reactivación productiva, desde el viernes 30 de octubre hasta el martes 03 de noviembre de 2020, en restaurantes que cuenten con LUAE, se puede vender bebidas alcohólicas o de moderación como acompañamiento de la comida, entre las 06h00 y 02h00. #QuitoSeCuida pic.twitter.com/ZgLTzKjvqf — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) October 30, 2020



La dirección de Estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) y la consultora Kantar realizó una investigación sobre la tendencia de consumo del alcohol ilegal y de cerveza en la región Sierra y en la ciudad de Quito, durante la prohibición de venta de bebidas alcohólicas que se aplicó en 18 provincias entre el 29 de julio y el 30 de agosto pasados.



Ese estudio reveló que la frecuencia de consumo de alcohol ilegal en los jóvenes 18 a 34 años se duplicó. El informe contempló una muestra de 800 personas de 18 a 55 años que consumen bebidas alcohólicas en Quito, Ambato, Ibarra, Cayambe y Pelileo.



Según Talbot, las personas buscarán cualquier forma de adquirir bebidas alcohólicas y, en ese sentido, el sector que resulta ganador es el informal porque no obedece las disposiciones que dan las autoridades. “La prohibición castiga a los negocios formales y legales”, puntualizó.



El anuncio también inquieta al sector cervecero. Los artesanales calculan que con la restricción se perderían ingresos superiores a los USD 150 000 en los cinco días.



Ryan Hood, presidente de la Asociación de Cervecerías del Ecuador (Asocerv), dijo que el principal problema es que la medida no se anticipó y los cerveceros se arriesgaron a producir más para atender la demanda del feriado.



Por ejemplo, citó que al menos 15 establecimientos, como tradición anual, elaboraron variedades de cerveza de colada morada para maridarlas con guaguas de pan. “Unos 6 000 litros de la bebida se quedarían sin comercializarse”.



Para los propietarios de restaurantes, este tipo de restricciones van en contra de la reactivación económica que se desea impulsar en la capital.



Antes de que el Municipio aclarara que los restaurantes que cuenten con la LUAE sí podrán ofertar “bebidas alcohólicas o de moderación como acompañamiento de la comida”, Diego Vivero, vocero de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), puntualizó que “los restaurantes no somos lugares de expendio de bebidas alcohólicas, más bien, somos espacios de servicio que incluyen a los licores como parte del maridaje de comidas”.