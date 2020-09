Cinco interrogantes sobre lo que se puede hacer o no en Quito sin el estado de excepción el fin de semana

LEA TAMBIÉN

Este fin de semana, entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre del 2020, será el primero sin toque de queda después de seis meses de confinamiento. Con el fin del estado de excepción, el Municipio de Quito emitió una resolución en la que se establece lo que está permitido y lo que no en la capital.

La emergencia sanitaria por el covid-19 continúa y las medidas de bioseguridad como el distanciamiento de dos metros y el uso de mascarilla en los espacios públicos y en el interior de los vehículos se mantienen.



La intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo, indicó que continuarán y se reforzarán los operativos de control con base en las restricciones implementadas por el Municipio de Quito. Para eso contarán con el apoyo de la fuerza pública y entidades de control del Cabildo.



Pero, ¿qué se puede y qué no se puede hacer este fin de semana? Aquí un detalle sobre cinco temas que se deben tomar en cuenta.



1. ¿Qué placas podrán circular durante el fin de semana?



El Municipio implementó el plan Hoy Circula. La decisión contempla la posibilidad de que mes a mes varíe la circulación entre las placas pares e impares.



Con base en la resolución mañana, viernes 18 de septiembre, podrán circular automotores con placas cuyo último dígito sea impar (1, 3, 5, 7, 9). El sábado 19 aquellos con último número par (0, 2, 4, 6, 8). El domingo 20 de este mes pueden circular todos los vehículos, sin distinción de la placa.



2. ¿Se reanudará el servicio del Trole y la Ecovía este domingo 20 de septiembre?



La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros informó que, desde esta semana, el servicio de ambos sistemas vuelve a operar de lunes a domingo. Los troles y articulados actualmente pueden viajar con 80 pasajeros y los biarticulados con 120.



En sus troncales, ambos servicios atienden de lunes a viernes desde las 05:00 hasta las 21:00. Los sábados desde las 06:00 hasta las 20:00 y los domingos de 06:00 a 19:00. Los alimentadores de lunes a viernes desde las 05:00 hasta las 22:00. Mientras que el sábado desde las 06:00 hasta las 21:00 y el domingo de 06:00 a 20:00.



3. ¿Están permitidas las reuniones?



Con el fin del estado de excepción se terminaron las restricciones a la asociación de personas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Cabildo, las reuniones están permitidas. Sin embargo, debido a que la emergencia sanitaria continúa, las autoridades municipales apelan a que la ciudadanía evite este tipo de encuentros.



4. ¿En los parques están autorizados los deportes grupales?



La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) confirmó que las restricciones que estaban vigentes durante el estado de excepción se mantienen; es decir, no se permiten actividades colectivas, por ejemplo jugar fútbol, básquet o voleibol



Aún está prohibido el uso de las canchas y áreas infantiles. De acuerdo con la Resolución 060 del Municipio, todas las actividades que no permitan mantener un distanciamiento mayor a los dos metros están restringidas.



5. ¿Pueden abrir los bares?



El Municipio decidió suspender de manera temporal las Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE) de bares, discotecas, karaokes, centros de entretenimiento nocturno y de tolerancia.



Los cines, teatros y auditorios pueden operar con el 30% de su aforo.