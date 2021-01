En Quito se intensifican operativos para que se cumplan medidas de restricción por el covid-19

A partir de este viernes 22 de enero del 2021 rigen las nuevas medidas de bioseguridad en Quito para frenar el incremento de casos de covid-19 y que se extenderán hasta el 7 de febrero. Con ellas también se intensificaron los operativos en diferentes sectores de la capital hoy.

Mediante la resolución A 004, suscrita por el alcalde Jorge Yunda, se reforzará la supervisión y control de aforos en los locales sujetos a la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), principalmente los restaurantes.



Asimismo, los centros comerciales, mercados, restaurantes, comedores y similares, así como los negocios de venta de licor al por menor, únicamente podrán atender al público desde las 06:00 hasta las 22:00.



Quienes incumplan las disposiciones recibirán una sanción de hasta 15 salarios básicos unificados que equivalen a USD 6 000. Hoy por la mañana y al mediodía, equipos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), agentes metropolitanos y Policía Nacional recorrieron la zona bancaria en las inmediaciones del parque La Carolina, en el hipercentro, para pedir a los propietarios de los restaurantes y demás locales que cumplan con las nuevas medidas.

Los centros comerciales, mercados, restaurantes, comedores y similares, únicamente podrán atender al público desde las 06:00 hasta las 22:00. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO



También verificaron que cuenten con los permisos para operar. "Me parece una buena decisión que establezcan nuevos horarios para la noche. En mi caso no tengo problemas porque cierro mi negocio a las 15:40", manifestó Margarita Laica, dueña del local de comidas 'El Encuentro' que se ubica en las calles Corea y Núñez de Vela, frente al Centro Comercial Iñaquito.



Para Helio Ruiz, propietario de la licorería y delicatessen Don E, situado en el tradicional vecindario de La Floresta (centro), las nuevas restricciones servirán para frenar el incremento de contagios. "Ayudan mucho porque, a veces, la ciudadanía no se controla, no colabora".



Las intervenciones también se ejecutaron en las unidades de transporte público. José Luis Sangacha, inspector de la AMC, verificó que en los buses los pasajeros utilicen la mascarilla. También recorrieron las aceras y paradas para solicitar a los peatones que cumplan los distanciamientos y que no se acumulen las ventas informales.



Entre la gente también hay expectativa por las nuevas restricciones de circulación. La resolución A 004 contempla que a partir de las 23:00 y hasta las 04:00, ningún vehículo podrá circular en Quito. En la AMT se indicó que en la noche de hoy se comenzará a controlar a los automotores.



Estas son otras medidas de bioseguridad que rigen en la ciudad:



- Se mantiene la circulación por días, de acuerdo al último dígito de la placa. Es decir: lunes, miércoles y viernes circulan los vehículos con las identificaciones terminadas en 1,3,5,7 y 9. Martes, jueves y sábados 2, 4, 6, 8 y 0. Los domingos y feriados hay libre circulación, sin restricción de horario.



- Se prohíbe la venta de licor los días viernes, sábado y domingo desde las 22:00 hasta las 06:00. Quienes no lo acaten serán sancionados con una multa equivalente de USD 200.



- Los establecimientos de alimentos y bebidas, y los de alojamiento que presten el servicio de alimentos y bebidas, no están sujetos a la prohibición siempre y cuando sea para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas como acompañamiento a la comida.

Los establecimientos de alimentos no están sujetos a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas siempre que sea como acompañamiento a la comida. Foto: Patrico Terán / EL COMERCIO

- Los establecimientos que cuentan con la Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de las actividades económicas estarán habilitados para atender al público entre las 06:00 y las 22:00.



- Continúan suspendidas las licencias metropolitanas únicas para el ejercicio las siguientes actividades económicas: bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares.



-Están prohibidos los deportes de contacto, como el fútbol, voleibol y otros en los espacios públicos y privados.



- Continúa suspendida la emisión de autorizaciones para espectáculos públicos.



-Modalidad de teletrabajo y atención al público: Se priorizará el teletrabajo en el Distrito Metropolitano de Quito y solo en aquellas actividades que no puedan desarrollarse telemáticamente y sean imprescindibles, se realizarán presencialmente.