La inscripción de escrituras en el Registro de la Propiedad se activa en línea

El Registro de la Propiedad implementó este miércoles, 10 de junio del 2020, el pago en línea de inscripciones de escrituras y la obtención de turnos electrónicos mediante una aplicación digital. Con ello, la digitalización estará al 100% en todos los trámites y procesos de la entidad.

Los usuarios que deseen realizar sus pagos en línea, podrán hacerlo mediante cualquier tarjeta de crédito y diferir hasta 12 meses plazo. Esos pagos también se podrán cancelar por medio de una transferencia o depósito bancario.



Los datos de cuentas y pasos del proceso estarán especificados en un manual disponible en la página web. Adicionalmente, se publicará un video tutorial en los canales de información como las redes sociales Facebook: @registroquito, Twitter: @RegistroQuito y el canal de YouTube Registro de la Propiedad Quito.



Quienes necesiten ser atendidos por un funcionario a través del chat en línea, deberán descargar y acceder a la aplicación 'app ufirst' desde su hogar o lugar de trabajo, seleccionar la institución, tomar un turno y recibir una notificación minutos antes de ser atendido.



El Registro de la Propiedad informó que la entidad ya no atenderá los trámites de manera presencial y, de igual manera, no trabaja con ningún tipo de personas o empresas alineadas con la razón de sus servicios. Tampoco tiene funcionarios que brinden asesoramiento o servicios que no sean por los canales mencionados.