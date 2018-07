Dos profundos socavones en calle de Carapungo por rotura de tubería

LEA TAMBIÉN

La emergencia se reportó a las 05:30 de este lunes 30 de julio del 2018 en el sector de Carapungo, en el norte de Quito. Una rotura de la tubería en la avenida Geovani Calles Lascano provocó dos agujeros grandes y profundos en esa vía.

Dos vehículos quedaron atrapados en los huecos. Uno salió por su cuenta y el otro recibió ayuda de los agentes civiles de tránsito para salir, informó Diego Jurado, director del COE Metropolitano.

Una rotura de la tubería en la avenida Geovani Calles Lascano de Carapungo provocó un agujero grande y profundo en la vía. Un taxi tuvo que ser remolcado para salir del profundo socavón. Video cortesía ECU 911

No hubo heridos. “Lo único que se presentó fueron pequeños daños de los carros producto de la caída”. Pasadas las 08:00, técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) estaban en la zona para evaluar los daños. “Solamente es el agua que fluye a través de la fuga, pero analizamos en qué tramo se produjo la falla”, manifestó Jurado.



Un pequeño río se formó en la avenida Geovani Calles que bajaba entre el asfalto y la acera de tierra que estaba deteriorada. Los técnicos del Municipio de Quito desconocen el tiempo que se requerirá para reparar los daños de la tubería.



Para evitar la fuga de agua, el Municipio dispuso un corte primario de agua potable en algunos sectores de Carapungo.

El tránsito de vehículos fue pesado y lento en ese sector. Los agentes civiles de tránsito cerraron un tramo de la Geovanni Calles por seguridad. Se realizaron desvíos a la avenida Simón Bolívar para que haya mayor fluidez vehicular.



La gente se movilizaba a pie y estaba molesta. Blanca Díaz manifestó que unas cuatro veces se ha reventado la tubería. “Son varias veces e incluso no avisan. Muchas veces han bajado los tanqueros a suministrar agua. A veces se desconoce de los cortes y estamos sin el servicio todo el día”, manifestó la moradora.



Óscar Duque trabaja 11 años en una empresa ubicada en el sector donde ocurrió la emergencia. Asegura que siempre se revienta la tubería allí. “En este año se ha roto varias veces”.



Carlos Paredes vive seis meses en la avenida Geovani Calles y Corazón de Jesús. Asegura que en ese tiempo se han presentado tres roturas de la tubería. “Los arreglos les toma por lo menos dos días, realmente no le dan importancia”.



A su juicio, Quito no abarca únicamente las obras del Metro, sino que otros sectores requieren atención.