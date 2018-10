Quito declara Huésped Ilustre y entrega Llaves al presidente del Perú

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito declaró este jueves, 25 de octubre del 2018, Huésped Ilustre y entregó las Llaves de la Ciudad al presidente del Perú, Martín Vizcarra, quien cumple una visita oficial de dos días a Ecuador, en el marco de la celebración de los veinte años de paz entre los dos países.

El mandatario peruano, tras entrevistarse con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en el céntrico Palacio de Gobierno, visitó el Municipio de Quito donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, el centroderechista Mauricio Rodas.



En una ceremonia especial, Rodas declaró a Vizcarra Huésped Ilustre y le entregó las Llaves de la Ciudad, la máxima condecoración del Municipio a personajes que visitan la capital.



Quito, de 2,6 millones de habitantes y declarada hace cuarenta años como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mantiene vínculos estrechos con Perú y su capital, Lima, señaló Rodas durante la ceremonia.



El alcalde también destacó sus coincidencias con la administración de Vizcarra en cuanto a la "lucha contra la corrupción", los procesos de "descentralización" que se operan en Perú, así como con los conceptos sobre crecimiento económico, atracción de inversiones y generación de empleo.



Rodas, asimismo, destacó que Quito siguió el ejemplo de Perú en el esfuerzo por reducir los plásticos de un solo uso, en el marco de la lucha contra el cambio climático.



De su lado, Vizcarra destacó que su visita a Ecuador coincide con la celebración de los veinte años de la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, que puso fin a una histórica disputa limítrofe, sazonada con escaramuzas militares y diplomáticas.



Ambos países y gobiernos, en octubre de 1998, "decidieron dejar atrás un distanciamiento de décadas para vivir en amistad, con un espíritu de cooperación y un espíritu de integración", remarcó Vizcarra.



El mandatario peruano aseguró que en estos veinte años de paz "se ha logrado más" que en más de un siglo de distanciamientos, pues recordó que antes de la firma de la paz el intercambio comercial no superaba los 300 millones de dólares y que después de la suscripción esa cuantía se multiplicó por diez.



Pero "no solo hay una mejor relación comercial", sino "una mayor integración", añadió Vizcarra que, no obstante, afirmó que entre los dos países "hay mucho por hacer", sobre todo en la zona fronteriza.



"Tenemos mucho en común entre dos pueblos hermanos", subrayó el gobernante peruano al recibir las Llaves de la Ciudad, las que, según dijo, podrían "abrir las puertas de la prosperidad que merecen los pueblos de Ecuador y del Perú".