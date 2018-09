En Quito y Guayaquil hubo desconocimiento sobre disposición para los buses

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de la Agencia de Tránsito de Quito (AMT) no lograron ayer (lunes 10 de septiembre del 2018) un acercamiento con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La idea era coordinar las acciones respecto a la medida anunciada el pasado jueves de que desde ayer los buses interprovinciales debían pasar por una revisión técnica.

La disposición de la ANT fue que los automotores pasen la revisión en alguna ciudad en donde sí haya este chequeo tecnológico.



Lo que buscaba la AMT era saber cómo se operará.



Julio Puga, director de la AMT, dijo que están a la espera de una reunión para hablar sobre este tema. El Municipio de Quito es uno de los 14 a escala nacional que tiene Centros de Revisión Técnica (CRT), el resto de cantones del país no cuenta con estos espacios.



En el CRT de Guamaní (sur de Quito) desconocían del tema y hasta la tarde de ayer no les llegaba ninguna notificación. Este es uno de los seis sitios de revisión vehicular que tiene la capital y que tendrá que recibir al transporte interprovincial que carece de este servicio en sus ciudades matriz.

A Guayaquil tampoco llegó el anuncio de la obligatoriedad para recibir a buses que no sean de la ciudad. Así lo dijo Carlos Orellana, director de Revisión Vehicular de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).



Tras el accidente del pasado 12 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pidió a la ANT asumir la competencia de las evaluaciones. No obstante, la entidad aún no ha sido autorizada.



En el Puerto Principal funcionan dos centros autorizados. Uno en el sur y el otro en el norte. Pese a que no existe la competencia para evaluar a todos los buses, Orellana detalló que existen cooperativas que por cuenta propia acuden a revisar sus unidades. El costo es de USD 40 y el certificado que se emite tiene una vigencia de seis meses.



Cada revisión demanda entre 35 y 40 minutos. Los automotores son colocados en máquinas especializadas que miden la cantidad de humo, estado de frenos y motor.



Orellana puntualizó que en caso de asumir oficialmente la competencia sí cuentan con la capacidad para verificar a los buses.



En la terminal terrestre de Guayaquil son 4 000 las unidades interprovinciales e internacionales que tienen autorización y permiso para circular. Así lo señaló Kledir Campos, director del Terminal Terrestre.



En cantones como Simón Bolívar, en la provincia del Guayas, aún se realiza una revisión ocular. Rodolfo Sierra, jefe de tránsito del Municipio de Simón Bolívar, señaló que, al igual que en el Puerto Principal, oficialmente no han sido notificados. Según Sierra, la ANT les dispuso una prórroga hasta el 19 de marzo de 2019 para contar con un centro técnico.

Ellos actualmente revisan ocularmente a 800 vehículos por año. Y ya tienen contratada a una empresa argentina para la compra e instalación de equipos técnicos. Pero Sierra defiende a su personal técnico, pues aseguró que los conocimientos del mecánico con el que cuentan hacen que lleguen cooperativas de toda la provincia a matricular sus carros.