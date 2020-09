¿Qué pasará en Quito luego de que finalice el estado de excepción?

LEA TAMBIÉN

Después del 13 se septiembre de 2020, cuando finalice el estado de excepción, se establecerán nuevas restricciones para Quito. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano definirá en esta semana las resoluciones al respecto. A su vez, la Alcaldía elaborará ordenanzas y reformas legales para regular temas como medidas de bioseguridad, restricciones de movilidad, aforos, horarios y prohibiciones.

Todas las disposiciones se tomarán basadas en los informes epidemiológicos, según los casos positivos de covid-19, número de camas hospitalarias, entre otros, indicó Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Una cosa es segura: continuará vigente el uso obligado de mascarillas en espacios públicos y en el interior del vehículo. Esta medida consta en la ordenanza municipal A-030, del 7 de abril de 2020, que no ha sido modificada ni derogada.



Hasta este lunes 7 de septiembre, estas son las medidas que debe analizar la Alcaldía.



Salvoconductos y Hoy no circula



Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indicó que se implementará un nuevo salvoconducto. Para obtenerlo, las personas deberán ingresar sus datos en una plataforma en donde se cruzará la información con los códigos de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económica (LUAE), RUC, etc.



Anunció que se mantendrá la medida de Hoy no circula, exactamente como sucede hoy. Es decir, un día circulan los vehículos cuyas placas terminan en par y otro día los que tienen placa impar.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitirá los nuevos salvoconductos y habrá un mes de plazo para obtener el nuevo documento.

Transporte público



La Empresa de Pasajeros alista un plan para ampliar los horarios de atención luego de que finalice el estado de excepción. Hasta el momento, los buses pueden circular en Quito con el 50% del aforo y trabajan de lunes a sábado, desde las 05:00 o 06:00 hasta las 21: y 21:45 (los horarios de cada frecuencia debe consultarlos en las redes sociales de la Empresa de Pasajeros de Quito).



Aforos y reuniones sociales



En este momento se pueden realizar reuniones sociales con un aforo de hasta 25 personas, según la resolución del COE nacional, del pasado 1 de septiembre. El Municipio ahora debe regular esto en una reunión que tendrá el martes 8 de septiembre. s



Sobre conciertos y eventos públicos, estos seguirán restringidos, según Daniela Valarezo, intendenta general de la Policía.



Control de libadores y espacio público



Beber licor en el espacio público o en un vehículo es una infracción y las multas son económicas. Esta medida ya existía antes de la pandemia y se la mantendrá, según Bernardo Abad, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Seguridad.



La Intendenta señala que los controles y retiro de libadores de las calles los podrán hacer los funcionarios municipales, la Intendencia y la Policía. Quienes ya no actuarán serán las Fuerza Armadas; “eso se está definiendo”, agregó la funcionaria.

Horarios de establecimientos



Ya sin el toque de queda, las personas pueden circular con libertad. Sin embargo, ciertos negocios como bares o discotecas tienen horarios de operación según las regulaciones que se establecen, por ejemplo, la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).



Según el concejal Bernardo Abad, desde la Alcaldía se analiza “poner ciertas restricciones sobre todo en los horarios, pero obviamente a determinadas horas de los fines de semana donde hay excesos y fiestas clandestinas”. Sobre esto, la municipalidad todavía no ha emitido ninguna normativa.



Aglomeraciones y controles de bioseguridad



La prohibición de aglomeraciones y ventas en el espacio público se mantendrán, según Valarezo y el control se ejercerá entre la Policía, el Municipio y la Intendencia.