Más de 1 000 personas libando en las tribunas norte y sur de Quito la noche del 31 de octubre del 2020

Las imágenes evocan a los días festivos de Quito antes de la pandemia. Decenas de vehículos con altoparlantes sobre la calzada y personas bebiendo licor frente a la Tribuna De los Shyris, en el norte, y frente a la Tribuna del Sur, en la av. Teniente Hugo Ortiz, se registraron casi al mismo tiempo la noche de ayer, sábado 31 de octubre del 2020.

Los incidentes sorprendieron, en los espacios se encontraban reunidos cerca de 1 000 personas. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó a alrededor de 40 personas durante un operativo, dijo Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC, en un video difundido por la Agencia.





Esto no es un juego, tu vida y la de todos está en riesgo. Encontramos en la Tribuna de los Shyris a decenas de personas consumiendo licor en espacio público y sin usar medidas de bioseguridad. Apelamos a su responsabilidad, usa mascarilla y mantén 2 metros de distancia. pic.twitter.com/3HElXVZjhG — AMC Quito (@amcquito) November 1, 2020

Con más de 600 personas encontramos la Tribuna del Sur, donde no existía ni distanciamiento y cientos de ciudadanos no portaban mascarilla. A pesar de las agresiones hacia el personal de control se logró despejar la zona. Seamos responsables, el virus puede arruinar tu feriado. pic.twitter.com/NAoz2XLxGU — Estefanía Grunauer R. (@estefania_gru) November 1, 2020



Las reuniones en el espacio público, así como el consumo de licor en calles están prohibidos en Quito. No fue el único incumplimiento reportado en el inicio de este feriado de cuatro días.



En la parroquia Guangopolo se celebraba una fiesta de 15 años, los asistentes no cumplian con las normas de bioseguridad, tampoco mantenían el distanciamiento social.

En Guangopolo intervenimos una fiesta de 15 años, donde encontramos a personas sin ningún tipo de bioseguridsd o distanciamiento poniendo en riesgo la vida de todos los asistentes. Pedimos la colaboración de la ciudadanía para evitar contagios. Vive el feriado con responsabilidad pic.twitter.com/rfPQ6F3N2a — AMC Quito (@amcquito) November 1, 2020



Desde las 18:00 del viernes 30 de octubre, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, prohibió la venta de licor en el Distrito Metropolitano, por medio de la resolución A-079. Tiendas, supermercados, licoreras y locales de venta de comida que no cuenten con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) no podrán comercializar bebidas alcohólicas entre las 18:00 y las 06:00, de este viernes 30, sábado 31, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre, por el feriado de Difuntos e independencia de Cuenca.



La medida no se aplica en restaurantes. Tampoco implica ley seca, ya que el consumo no está prohibido.

