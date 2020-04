Una Feria Sanitaria se realizará en el Estadio del Aucas en el sur de Quito

LEA TAMBIÉN

Una Feria Sanitaria Saludable se instalará este martes 28 de abril del 2020 en el Estadio del Aucas, en el sur de Quito. Esta es una alternativa frente al abastecimiento de productos durante la emergencia sanitaria por el covid-19. Así lo anunció el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito.

Se ofertarán productos de primera necesidad. Se llevará a cabo en el parqueadero del escenario deportivo del sur, en el horario de 07:00 a 12:00.



Además, se exigirá el cumplimiento de medidas de seguridad: distanciamiento de dos metros, uso obligatorio de mascarilla y guantes, respetar vías unidireccionales para la circulación, una persona por familia. Y, a la par, como ya ocurre en otros centros de abasto, no podrán ingresar personas que se encuentran en grupos vulnerables.



Otra exigencia: no se podrán tocar los productos durante la compra. Si las personas acuden en vehículos, se tomará en cuenta que cumplan con el número de placa habilitado para ese día.



Como medida básica, se recomienda no socializar en el espacio destinado para las compras. En el lugar estarán alrededor de 110 comerciantes.



El COE, a través de su cuenta de Twitter, informó que la feria servirá para mostrar las medidas que regirán en los centros de abasto de la ciudad luego de la cuarentena.



En los mercados de Quito ya están vigentes las normas de seguridad por la emergencia y el Municipio ha señalizado los espacios para que las personas respeten la distancia entre cada cliente.



El ingreso es según el número de cédula. Aunque, luego del anuncio de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de pasar desde el 4 de mayo de la fase de aislamiento a la de distanciamiento, aún no se conoce oficialmente los protocolos que se aplicarán en cada espacio.