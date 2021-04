Quito avanza a 'fase cuatro de la pandemia de covid-19', por colapso sanitario, dice gremio médico

“Las noticias no son buenas; hay una situación crítica en el país”. Eso aseguró Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, ayer, jueves 22 de abril del 2021. El dirigente del gremio dijo que el sistema sanitario está “colapsado”.

Además, según el doctor Álvarez: “No hay medicamentos, espacios o capacidad física. Entre martes y miércoles, las emergencias se saturaron. Hubo tres fallecidos en el Hospital Eugenio Espejo, se avanza a fase cuatro de la pandemia”.



En Quito -y en el país- la variante británica es comunitaria. “A más de su alta transmisibilidad, ocasiona problemas graves y críticos a los pacientes jóvenes. Por eso se puede decir con tristeza, que ya estamos entrando en la fase cuatro en la capital”.



Quito es la ciudad con más casos de covid-19. Hasta hoy, viernes 23 de abril, registra 120 152 casos de un total de 371 306 contagiados en el país.



Además, Álvarez dijo que no están de acuerdo con las medidas anunciadas por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional. “El confinamiento focalizado es parcial, pero el virus no se comporta de esa manera. El virus se encuentra en el momento de mayor movilidad y presencia. Lo que estamos haciendo es más peligroso en Quito y en las otras provincias (16)”. Y catalogó que las “medidas son tibias”.



Estuardo Salgado, intensivista, habló sobre el incremento de casos en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Y la falta de manejo de la pandemia desde el nivel primario. “tenemos una alta solicitud de ingresos a los hospitales y hay más de 200 pacientes en espera de camas de terapia intensiva”.



Y aseguró: "los médicos estamos cansados y agotados”.



Este sábado 24 y domingo 25 de abril del 2021 se continuará con la inmunización de los médicos inscritos en el Colegio de Médicos. Serán entre unos 3 500 profesionales sanitarios que están y no afiliados.