¿Falsos operativos de control de salvoconductos, para conductores de Quito?

Los operativos para el control de salvoconductos se intensifican en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Desde el pasado 23 de noviembre del 2020, hace cinco días, su emisión y control es responsabilidad municipal, en el caso de la capital de la Secretaría de Movilidad. La ciudadanía debe estar atenta a las nuevas reglas. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza 15 operativos diarios en todo el Distrito.

Andrés Borja, asesor legal de la AMT y vocero autorizado de la entidad alerta a la gente que en los operativos intervienen al menos cinco agentes de tránsito, en algunos casos ocho y hasta 10. A veces acompañados de personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).



Borja previene que si en un supuesto operativo intervienen dos o tres uniformados hay que denunciar el hecho porque podría tratarse de un intento de extorsión. Esta misma semana hubo una sentencia en contra de una persona por simular funciones, cualquier individuo podría conseguir un uniforme y realizar un falso operativo, algo irreal. La AMT incluye supervisores; todo está a la vista de todos para que sea difícil que se puedan cometer actos de corrupción.



Al momento, los operativos se realizan, sobre todo, para controlar salvoconductos. Esta tarea se efectúa con una aplicación telefónica. Los agentes verifican con un código QR en su teléfono si el salvoconducto impreso corresponde al vehículo que determina la placa. Si es así el automotor podrá seguir circulando. El agente ya no tiene que verificar la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE), Registro Impositivo Simplificado Especial (RISE), Registro Único de Contribuyentes (RUC), factura, orden de entrega, credencial de la Institución, etc. Este procedimiento anterior causaba problemas y fomentaba la corrupción. Ahora, la aplicación le permite saber al agente que quien tiene su salvoconducto impreso envió en línea toda la documentación requerida a la Secretaría de Movilidad y recibió la autorización para circular. El código QR lo verifica.



Borja señala que se han encontrado muchísimas irregularidades, sobre todo, en las motocicletas que circulan en el DMQ. Ha habido un incremento en la venta y circulación de estos vehículos por la pandemia, principalmente, por emprendimientos. Pero son motos sin matrícula y los conductores no suelen tener licencia. La AMT retira 55 motos por día de las calles de Quito por falta de salvoconductos o de documentos del vehículo o el conductor. El tema es sensible además por el deterioro de la seguridad ciudadana que se registra.



Desde el pasado 23 de abril, se han entregado hasta el momento alrededor de 300 000 salvoconductos. Hasta esa fecha había dos millones de personas con salvoconductos en Quito, o sea casi toda la población. Ahora se los entrega por tres razones: si alguien tiene una cita médica; el permiso tendrá validez de un día. Lo mismo si alguien tiene un viaje y se dirige al aeropuerto. Para las actividades productivas el salvoconducto se entrega a las empresas. Con su RUC ingresan a la página de la Secretaría de Movilidad. Se otorga no solo para los vehículos institucionales sino también para los autos particulares de los empleados que deben trasladarse.



Las personas y actividades exentas de salvoconducto son: la industria turística, con discapacidad y de la tercera edad, abogados, médicos, comunicadores, policía, militares, guardias de seguridad, funcionarios, importadores, exportadores, operadores de las cadenas de alimentos, de salud y de limpieza. La nueva normativa permite además a estas personas, exentas y a las que tienen salvoconducto, circular con el número máximo de pasajeros que permite la matrícula al vehículo, por ejemplo, en un automóvil quien maneja puede circular con cuatro acompañantes.

La sanción para quien circule sin salvoconducto es una multa es de 50% de una Remuneración Básica Unificada, es decir, USD 200. De igual manera, se mantiene el vehículo por cinco días en los patios de retención de la AMT. Para sacar el automotor se debe pagar el costo del parqueadero, el valor de la wincha y las multas pendientes, tanto con la ANT por infracciones en vías nacionales, como con la AMT en el DMQ.



Con algunos usuarios se está tratando de gestionar convenios de pago porque hay vehículos que tienen multas pendientes, incluso de más de USD 17 000. Son automotores que no han sido matriculados por años y tienen acumulado el valor del patio de retención, multas, intereses, etc. Borja añade que muchos vehículos tienen entre USD 2 000 y USD 3 000 de multas. La Secretaría de Movilidad analiza cómo poner en vigencia lo que establece el Código Orgánico Administrativo (COA) que determina convenios de pago: se puede cancelar una parte de lo adeudado y refinanciar el resto.