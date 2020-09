Quito abrió la puerta para los eventos deportivos masivos; es necesario un plan piloto

LEA TAMBIÉN

La Resolución 065 del Municipio de Quito no solo reformó el Hoy Circula evitando la rotación de la restricción por meses. También abrió un camino para el desarrollo de los eventos deportivos masivos con público. Dicha decisión se emitió ayer, lunes 28 de septiembre del 2020 y ya está en vigencia.

Las autorizaciones para espectáculos públicos, según el artículo 2 de la Resolución, se mantienen suspendidas. No obstante, hay una excepción para los deportivos.



El Municipio controla el desarrollo de los eventos deportivos masivos con base en el Código Municipal. Allí se establecen las reglas para la organización, las medidas de seguridad que se deben aplicar antes, durante y después; así como las condiciones de mantenimiento y funcionamiento de los escenarios deportivos, entre otros.



La decisión del alcalde de Quito, Jorge Yunda, indica que, como primer paso para la realización de un evento deportivo masivo, es necesario presentar un plan piloto a la Secretaría de Salud.



“El plan piloto que se presentará deberá incluir, al menos, la propuesta de medidas de bioseguridad y el o los protocolos que aplicarían a la actividad específica”, se lee en la Resolución.



Salud del Municipio emitirá una evaluación del plan. Para cada caso habrá un informe en el que se recomendará la aprobación o una enmienda de la prueba piloto.



En caso de ser aprobado, según el Municipio, la decisión de la Secretaría de Salud la deberá conocer el Alcalde de Quito para que emita la correspondiente resolución.



En esa prueba, según Daniel Rodríguez, director del Subsistema de Salud de Quito, se simularán todas las condiciones reales en las que se desarrollaría el evento. Se tomarán en cuenta la efectividad de las medidas de bioseguridad con las que se controlaría el riesgo de contagio para emitir el informe final.



Si el plan tiene falencias, Salud del Municipio informará al interesado para que realice modificaciones.



La página web del Municipio define al espectáculo público como una actividad que provoque aglomeración de gente con fines de recreación colectiva, que se lleve a cabo como consecuencia de una convocatoria pública, general e indiferenciada, donde los asistentes disfrutan y comparten expresiones artísticas.



En ese marco, según Rodríguez, un concierto en un estadio no se podría organizar aún. Esto porque la nueva Resolución municipal establece que los planes piloto son solo para los eventos deportivos.



Además, el funcionario agregó que la decisión apunta a actividades como el Campeonato Nacional de Fútbol, Copa Libertadores e incluso Eliminatorias en las que participa la selección ecuatoriana.



Actualmente, el Cabildo lleva adelante la evaluación del plan piloto para la reapertura de los gimnasios en Quito. Ese gremio conformó un grupo de locales que se inscribieron para formar parte de la iniciativa.



Una vez que se realicen las inspecciones y se emita un informe, el Municipio definirá si es factible o no la reapertura de estos centros de entrenamiento en la capital en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.



Además, un artículo que no fue reformado de la Resolución 060 fue el del funcionamiento de cines, teatros y auditorios. Los tres pueden operar, pero con el 30% de su aforo.