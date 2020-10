Quito autoriza libre tránsito de vehículos del sector productivo con un requisito; ¿qué pasará con los salvoconductos?

LEA TAMBIÉN

El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, habló este miércoles 28 de octubre del 2020 de los cambios que se implementarán desde el próximo 4 de noviembre, en los salvoconductos que se emiten para la circulación de vehículos en Quito, ante la emergencia sanitaria del covid-19.

Durante el anuncio de las modificaciones en la medida Hoy Circula, el funcionario dijo que los vehículos propios de las empresas del sector productivo, comercial, de servicios y de la construcción no deberán tramitar el permiso especial para movilizarse en Quito.



"Los vehículos por cuenta propia, es decir, los que pertenecen a las empresas del sector productivo, comercial, de servicios, de la construcción y que estén registrados en sus matrículas como 'cuenta propia' entrarán en la excepcionalidad o en las exoneraciones de restricción. Es decir no necesitarán emitir un salvoconducto para poder circular".



Otra de las medidas de movilidad adoptadas, a partir del 4 de noviembre, es que los vehículos de carga pesada, liviana y mixta que están registrados o tienen RUC como parte de una empresa, no requieren salvoconductos para circular.



El secretario Abad dijo las medidas son parte de los consensos a los que ha llegado la Alcaldía con los sectores productivos.



El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, se refirió a la vigencia de los salvoconductos emitidos durante el estado de excepción por el Ministerio de Gobierno.

El funcionario aseguró que la validez de ese documento se extenderá hasta el 15 de noviembre del 2020. Guarderas explicó que la decisión se tomó tras una reunión con representantes de las Cámaras.



En principio, esos permisos especiales de circulación tendrían vigencia hasta el próximo 31 de octubre. Sin embargo, el Vicealcalde dijo que se quiere evitar aglomeraciones durante los últimos días con la gente que aún no ha renovado su documento.



Los salvoconductos se pueden tramitar desde la página web del Municipio www. quito.gob.ec . Están destinados para las citas médicas y traslados al aeropuerto.



Abad manifestó que los cambios se suman a las medidas dentro de los cambios del Hoy Circula.