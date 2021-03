Una caravana nacional por los desaparecidos partió desde Quito; familias presionan para que el Estado halle a sus parientes

En Ecuador se realiza por primera vez una caravana nacional por los desaparecidos. Esta marcha la organizó Asfadec, una asociación de familiares que buscan a personas que no regresaron a su hogar y también la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Los familiares y amigos de desaparecidos contrataron un bus para viajar por Chillanes, Bucay, Guayaquil, Cuenca y Loja. Estos lugares concentran casos emblemáticos que no han sido resueltos.



La idea de este evento es exigir a las autoridades y fiscales celeridad en las investigaciones y búsquedas de sus parientes. “Seguiremos en las plazas y calles hasta que el Estado ecuatoriano nos diga dónde están”, indicaron.



La caravana salió desde Quito a las 23:00 de ayer (21 de marzo del 2021). La primera parada fue en Chillanes, Bolívar.



Este 22 de marzo del 2021, a las 10:00, realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía de esa ciudad. Alrededor de 30 personas se congregaron afuera de esa entidad con pancartas, carteles y fotos de sus familiares desaparecidos. Está previsto que en cada lugar que visiten se una más gente.



Durante esta caravana realizarán plantones, marchas, misas, murales y pegarán afiches. El recorrido terminará el 25 de marzo del 2021.

“Exigimos justicia, eficiencia e independencia en las investigaciones. El objetivo es que los casos no queden en la impunidad o el olvido”, indicó Lidia Rueda, presidenta de Asfadec.



Registros del Ministerio de Gobierno muestran que desde 1947 hasta junio del 2019 hay 1 392 personas desaparecidas.



Además, según Asfadec, en enero de este año se han registrado 643 denuncias por desaparición a escala nacional. De esos casos, 71 personas aún no son localizadas.



En la caravana, por ejemplo, está Fernando Montenegro, padre de Michelle. Ella fue vista por última vez el 5 de junio de 2018, en el sector de La Armenia, Valle de los Chillos. “Mi hija lleva 33 meses desaparecida y el Estado aún no da respuestas”.