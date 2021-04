Quito acoge disposiciones del COE; desde el 16 de abril la restricción vehicular rige desde las 20:00

Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, el Municipio de Quito informó la noche de este 14 de abril del 2021 que "con el objetivo de cumplir con las medidas implementadas por el COE Nacional, acoge las disposiciones de movilidad emitidas por este comité para la provincia de Pichincha".

Es decir, que desde el viernes 16 de abril, la restricción vehicular rige desde las 20:00 hasta las 05:00, con aquellas excepciones para traslados al aeropuerto, emergencias y sectores estratégicos.



En la sesión que mantuvo la tarde de este 14 de abril, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional resolvió prohibir la circulación en la red estatal, en 11 provincias, de vehículos particulares desde las 20:00 hasta las 05:00 durante los días viernes, sábado y domingo. La disposición aplica por 15 días, desde este viernes 16 de abril.

ATENCIÓN | Informamos a la ciudadanía que Quito acoge las disposiciones de movilidad determinadas por el COE Nacional la tarde de hoy miércoles 14 de abril.

El Plan #HoyNoCircula seguirá vigente de 05:00 a 20:00 según el último dígito de placa.



Estas provincias son Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Santo Domingo, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos y Zamora, las tres últimas se incorporan a las ocho iniciales por las que se declaró estado de excepción focalizado entre el 1 y 9 de abril.



En el comunicado, el Cabildo de Quito agregó que de 05:00 a 20:00 continuará vigente el plan de movilidad Hoy no Circula, es decir, de acuerdo al número en el que termina la placa los vehículos particulares no pueden circular dos días a la semana.



Así, los lunes no circulan los autos con placas terminadas en 0, 1, 2 y 3. Los martes los que terminan en 2, 3, 4 y 5; los miércoles 4, 5, 6 y 7; los jueves 6, 7, 8 y 9 y los viernes 0, 1, 8 y 9.



Los sábados, domingos y feriados hay libre movilidad de autos en la capital.