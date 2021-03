Henry Alejandro Jiménez, de 29 años, desapareció en Quito el pasado 5 de febrero del 2021

Henry Alejandro Jiménez Arellano, de 29 años, fue visto por última vez en el sector de Solanda, aproximadamente a las 08:00 del pasado viernes 5 de febrero del 2021. Desde ese día, no ha regresado a su casa y sus familiares piden a la ciudadanía que les ayuden a encontrarlo.

Es de contextura delgada, sus ojos y cabello son de color negro, mide aproximadamente 1,65 y pesa unas 120 libras. Al momento de su desaparición, el joven vestía un calentador, pantalón blanco, una chompa roja y una gorra negra. Tiene dos tatuajes, visibles en sus brazos, uno de un ratón y de una virgen.



Según relata a EL COMERCIO su hermano David Jiménez, ese día Henry Alejandro Jiménez Arellano, se despidió de su madre en su vivienda, en el sector de Solanda, en el sur de Quito. Henry y su madre habían acordado encontrarse en el Centro Histórico la tarde de ese día.



Henry Alejandro Jiménez salió de su casa aproximadamente a las 07:00 del viernes 5 de febrero para vender empanadas en varios sectores del sur de la urbe. Él no llevaba consigo documentos personales, tampoco teléfono celular.



Los familiares han preguntado a amigos y conocidos, en varios sectores del sur de Quito, pero no han podido obtener información. También lo han buscado en hospitales y morgues.



David Jiménez cuenta que han recibido llamadas para avisarles que han visto a Henry. "Hemos acudido, pero la información no es verídica", dijo.



La madre de Henry Alejandro Jiménez Arellano puso la denuncia en la Fiscalía. Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (DINASED) los han llamado para informarles de las búsquedas que han realizado, pero tampoco han podido dar con el paradero del joven.



Si usted tiene información sobre el paradero de Henry, comuníquese con el ECU-911 o al 1-800 DELITO (33 54 86).