Adultos mayores acudieron de forma masiva al Centro de Exposiciones Quito para vacunarse contra el covid-19

Cientos de adultos mayores provenientes de diferentes sectores de Quito acudieron la mañana de este lunes 26 de abril del 2021, al Centro de Exposiciones ubicado en el parque La Carolina, norte de la urbe, para vacunarse contra el covid-19. Desde las 08:00, hombres y mujeres formaron dos filas para ser inmunizados.

En la primera se encontraban quienes se inscribieron en la página web implementada por el Ministerio de Salud Pública como parte del Plan Vacunarse y fueron convocados hoy para recibir su dosis.



Martha Morejón, de 87 años, registró sus datos hace un mes y la notificaron para que acuda hoy al centro de exposiciones. Para no agotarse en la fila mientras esperaba su turno bajo intenso sol de la mañana, ella llevó un banco para sentarse y descansar. La acompañaban sus familiares.



Los esposos Mario Plazarte y María Teresa Vela de 80 y 70 años llegaron desde Carcelén, extremo norte de Quito. “Solo a mi marido le llamaron yo le acompaño únicamente. Nos hemos cuidado mucho para no contagiarnos del coronavirus. En el Ministerio de Salud me dijeron que espere por mi turno”, manifestó la mujer.

En la otra fila se encontraban quienes se inscribieron en la página web del Plan Vacunarse, pero no han recibido la notificación para acudir a los sitios en donde se está inmunizando a los adultos mayores.



Los esposos Julio Torres y Alicia Erazo se quejaron porque les tocó esperar más de dos horas sin ser vacunados. “La cita nunca llegó pese a que estamos agendados, venimos por nuestra cuenta”, manifestó el hombre.



Erazo contó que contrajo covid-19, pero se curó tomando paracetamol y aislándose de sus parientes. “Mi hija, yerno y nietos se enfermaron ahora de coronavirus. La verdad es que nos sentimos desesperados, tenemos terror”.