Mortalidad inusual se mantiene en Quito

Pichincha y, específicamente, el cantón Quito, cerraron enero con mortalidad inusual y en los 11 primeros días de febrero las cifras muestran que se mantiene un exceso de defunciones al comparar con igual período del 2020.

A nivel provincial, el Registro Civil reportó que del 1 al 11 de febrero han fallecido 593 personas por todas las causas, incluidas el coronavirus, mientras que en los mismos días de febrero del 2020 se registraron 410, es decir un aumento de 183 fallecidos, en el contexto de la pandemia.



Casi la totalidad de esta mortalidad inusual corresponde a Quito, en donde se concentra y ha ido creciendo la demanda de atención de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de hospitalización.



En Quito, en los 11 días analizados de febrero 2020 se registraron 382 fallecimientos. Ahora subió a 555. De todas maneras, habrá que esperar a que se completen los datos de todo el mes para tener un panorama más claro de los decesos.



Hasta este domingo 14, Pichincha registró la tasa de incidencia acumulada del virus más alta del país con 2 901 casos por cada 100 000 habitantes, seguido de Carchi, Pastaza y Morona Santiago, por lo que aún no se prevé una contención de la infección viral.

Otro indicador para destacar a nivel de la provincia es el índice de positividad de la enfermedad en las cuatro últimas semanas epidemiológicas (de domingo a sábado).



Hasta el domingo 7 de febrero, 25 pacientes daban positivo al virus de cada 100 muestras procesadas, mientras que este domingo 14 bajó a 22.

En cuanto a la línea de contagios, en Quito, se mantiene en ascenso en este segundo mes del 2021 y se acerca próximamente a los 90 000 infectados de forma acumulada.



En las dos primeras semanas de febrero, el Ministerio de Salud Pública registró 5 563 nuevos casos, mientras que en las dos anteriores sumaron 6 060, por lo que se ha dado un ligero descenso.



No obstante, según el epidemiólogo Hernán Pérez, las cifras muestran que el riesgo sigue y es más fuerte que a finales del 2020. Asegura que el aumento de muertes y enfermos en enero se debe a las reuniones que se organizaron por las festividades en diciembre, y que en unas tres semanas se podrá ver las consecuencias de este feriado de Carnaval. Dice que no es un buen momento para flexibilizar restricciones.

Debido al asueto, en Quito no rigió el Hoy no circula, lo que generó más movimiento en las vías. Las aglomeraciones también persistieron en zonas comerciales de Tumbaco, La Mariscal, Calderón, entre otros, en donde proliferaron las ventas informales por el Día de San Valentín.



El irrespeto a las medidas de bioseguridad se evidenció también ayer 15 de febrero del 2021: personas practicando deportes grupales sin usar mascarilla, y espacios donde la venta de alimentos se realiza sin distanciamiento.



Aunque el día empezó sin un movimiento considerable, en espacios como San Roque, en las calles Cumandá y Loja, a las 09:00, ya se empezó a ver el irrespeto a conservar los dos metros de distancia.



En el Parque de la Mujer se organizaron partidos de fútbol y básquet, en los que los jugadores no usan tapabocas.



En el parque La Carolina, las canchas también recibieron a deportistas. Algunos usaban tapabocas y otros no.



Allí, varias personas optaron por caminar o trotar, algunos con mascotas.

En el Parque Inglés, todas las canchas estaban a reventar. Jóvenes e incluso adultos mayores se dieron encuentro para jugar básquet y fútbol, pero debido a la naturaleza propia del deporte, no se respetaba el distanciamiento recomendado.



Algunos incluso compartían el mismo vaso en el que tomaban agua. Y debido al esfuerzo físico que realizaban, la mayoría de personas optó por quitarse la mascarilla.