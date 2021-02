Los casos de covid-19 se incrementan en Guamaní, en el sur de Quito

La parroquia urbana de Guamaní, ubicada en el sur de Quito, ocupa el quinto lugar entre las siete zonas con más casos de contagios de covid-19 en el Distrito Metropolitano. Según datos del COE provincial, 4 623 personas han dado positivo para coronavirus hasta el 8 de febrero del 2021.

En primer lugar se encuentra Chillogallo con 7 442 casos, en segundo está Calderón con 5 501, en tercero se ubica Iñaquito con 4 976, en cuarto Cotocollao con 4 886 y le sigue Guamaní con 4 623. En sexto puesto está la parroquia de La Magdalena con 3 595 contagios y en séptimo Conocoto con 3 417 casos.



En Guamaní, en apenas 20 días, desde el 22 de enero hasta el 8 de febrero, se registraron 309 nuevos contagios. En todo el Distrito hasta el 9 de febrero se reportaron 84 016 casos, según el Ministerio de Salud Pública.



Por la realidad que se vive en Guamaní, la Secretaría de Salud del Municipio envió brigadas médicas para la toma de muestras a los moradores. Ayer, los galenos se instalaron en la casa comunal del barrio 18 de Octubre y realizaron pruebas PCR.



“La situación de Guamaní es difícil por el aumento de casos de covid-19. Las brigadas nos visitan por prevención”, dijo Luis Quinga, directivo del vecindario.

Mónica Guamán se hizo la prueba por primera vez pese a que no tenía síntomas. “Algunos vecinos se infectaron. Presentaron dolor de cabeza, fiebre, perdieron los sentidos del olfato y gusto”.



Lo mismo pasó con María Quishpe. “Vine por precaución para cuidar a mi familia. No quiero que les pase algo malo, nunca salgo de mi casa y me cuido mucho”.



Hasta el lunes 8 de febrero, 526 barrios han sido visitados por las brigadas municipales desde el 22 de julio del 2020. Los equipos sanitarios han realizado 54 443 tomas de muestras para diagnóstico molecular de covid-19. De esa cantidad, 43 066 resultaron negativas y 11 377 positivas.



Un 54,3% de atenciones han sido mujeres y 45,7% hombres. La sintomatología prevalente en los pacientes ha sido tos, odinofagía (dolor en la faringe posterior), fiebre, anosmia (pérdida del olfato), diarrea, náusea o vómito y disnea (ahogo o dificultad en la respiración).



El Municipio informó que se han efectuado 87 719 atenciones tanto en los puntos fijos como en las brigadas móviles.

Esta semana las brigadas continuarán visitando los siguientes sectores de Quito:



Jueves 11 de febrero



Sur: Barrio La Ferroviaria Alta (Casa Barrial – Calles Nariz del Diablo y Jorge Alzamora); barrio 14 de Enero (Casa Barrial – calles Paquisha y av. Ajaví).



Centro: Barrio Valparaíso (Casa Barrial – Valparaíso, José Arellano Portilla); barrio Obrero Independiente (Cancha Obrero Independiente, San Francisco) y barrio Los Ángeles (Casa Barrial – Calle 22 de Enero).



Norte: Barrio Cotocollao (calle José María Guerrero y José Muller); Barrio La Primavera Alta.



Viernes 12



Sur: Barrio San Patricio (Casa Barrial Calles E11A y E11); barrio La León (Casa Barrial – calles Huaynapalcon y Zaruma).



Centro: Barrio Orquídeas (Casa Barrial – calle Luis Larenas E14-415 y Tungas); barrio Alma Lojana (UPC, calles S3 y E21B) y barrio Sauces del Valle (Casa Somos – Calle T y calle C).



Norte: Barrio Cotocollao (Calle José María Guerrero y José Muller); barrio 6 de Julio.



El trabajo de las brigadas móviles se suma a la labor que se realiza en los puntos fijos de triaje ubicados en las Unidades Educativas Municipales Quitumbe, Julio Moreno (Guamaní), Antonio José de Sucre (Centro Histórico) y 9 de Octubre (Belisario Quevedo). Así mismo, en el Parque de las Diversidades (El Recreo) y en el Coliseo Deportivo de la parroquia de Calderón.