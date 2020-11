Quito: Cotocollao con más infectados de covid-19 por habitante, pero no es el sector de más aglomeraciones

Por las calles y aceras del sector Cotocollao se siente desde las mañanas el desorden y la algarabía. En esta parroquia, del norte de Quito, se experimenta a diario el ruido y el trajinar de transeúntes y vendedores informales.

Entrada la tarde es más notoria la presencia de libadores e indigentes que se reúnen en la plaza principal de la iglesia. Ahí no se respeta el distanciamiento social y no falta quienes no utilizan mascarilla o no se colocan bien.



Actualmente, las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública, al 9 de noviembre del 2020, muestran que esta zona populosa, de casi 30 000 personas, tiene 98 contagios por cada 1000 habitantes. Se trata de la tasa más alta de las 65 parroquias del Distrito Metropolitano.



Hasta mediados de septiembre, la parroquia con la tasa de prevalencia del virus más alta era La Magdalena, en el sur, pero ahora pasó a segundo lugar con 86 casos por cada 1000 habitantes.



Cotocollao acumuló 2 923 casos positivos, por lo que ocupa el cuarto lugar con más infectados de la capital, después de Chillogallo, Calderón-Carapungo y Guamaní, hasta el pasado 9 de noviembre.





Los moradores de Cotocollao, que se caracteriza por la intensa actividad comercial, coinciden en que los libadores se han convertido en un foco de contagio, pues no usan tapabocas y comparten las bebidas en el mismo envase.



“Algunos roban a los peatones y el barrio es peligroso. También se vende bastante droga”, dijo Luis P., propietario de un restaurante.



En la parada de buses de la avenida 25 de Mayo, por momentos los usuarios que esperaban las unidades se amontonaban sin respetar el distanciamiento.



El taxista Luis P. pidió a las autoridades que refuercen los controles porque los agentes metropolitanos caminan frente a los comerciantes y la informalidad se toma las calles.



“Para trabajar, yo siempre utilizo alcohol y un protector para los asientos. Por suerte ninguno de mis compañeros se ha enfermado de coronavirus”.



Aída S., otra comerciante, cree que el incremento de casos se debe a las aglomeraciones en las calles Vicente López, Alfredo Pérez Guerrero, Santa Teresa y la avenida Lizardo Ruiz hasta la John F. Kennedy. A lo largo de la última vía es usual encontrar más de 50 comerciantes autónomos no regularizados. Los comerciantes colocan toda clase de productos sobre las aceras e impiden el paso de los peatones. Venden ropa, bisutería, vajillas, juguetes, frutas, verduras, accesorios de celulares, cigarrillos, mascarillas y más.



Centro Histórico encabeza las parroquias con más aglomeraciones



Sin embargo, Cotocollao no es la zona con más aglomeraciones de Quito. El ECU-911 facilitó a este Diario un desglose de las alertas por este tipo de incivilidad, desde el 14 de septiembre, que terminó el estado de excepción, hasta el 8 de noviembre del 2020.



El reporte evidencia que esta parroquia ha registrado 53 alertas por aglomeraciones, esto equivale a un promedio de 7 en las últimas ocho semanas.



Con esta cantidad de gentíos denunciados se encuentra en el puesto 25 de la lista.



¿Qué parroquias están en los primeros lugares por tumultos? El ECU-911 ubica al Centro Histórico en la cabecera con 1 411 alertas en el período analizado.



Ahí no se ha podido lograr que la gente tome conciencia y mantenga la distancia, medida imprescindible para evitar el contagio del virus.



En las dos últimas semanas, del 26 de octubre al 1 de noviembre, y del 2 al 8 de noviembre, que fue del último feriado, las cifras de montoneras en el Centro escalaron significativamente a 453 y 369, respectivamente.



El Centro acumula hasta el pasado 9 de noviembre, 1 958 contagiados, menos que Cotocollao, por lo que bajó al puesto 11 en el listado de parroquias con más positivos al virus.



En consecuencia, las aglomeraciones no es el único factor que incide en la expansión del virus, aunque no deja de ser un problema.



Esto también se evidencia en el Comité del Pueblo, parroquia que le sigue al Centro en cantidad de alertas por muchedumbres sin distanciamiento.



Esta zona del norte ha registrado 428 denuncias por tumultos y con el pico más alto en la semana del feriado de Difuntos, pero su tasa de prevalencia del virus es de 20 por cada 1000 habitantes. Este indicador está por debajo de la tasa media de casos de la ciudad, que es de 23 por cada 1000 habitantes.



En número de casos, el Comité suma 1041 contagiados, que la posiciona en el puesto 18, por lo que no es de los barrios donde se maximicen los controles.



Seguido del Comité están: Solanda, Calderón, La Concepción, Kennedy e Iñaquito. Esta última tiene un repunte de casos en los dos últimos meses con un crecimiento de la movilidad, debido a la reactivación de las actividades económicas y laborales en el hipercentro (ver gráfico).



De manera global, hasta hoy, martes 10 de noviembre, la línea de contagios de covid-19 sigue ascendente con un acumulado de casos confirmados de: 57 247.



Según los expertos epidemiólogos, el incremento se debe a un repunte por el feriado del 9 de octubre y en los próximos días se verá el efecto del último festivo de Muertos y Día de Cuenca.



Aunque también hay que resaltar, que esta urbe es donde más se hacen pruebas para identificar a los positivos.