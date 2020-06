Las corridas de toros ya no son parte del Código Municipal de Quito

LEA TAMBIÉN

Las corridas de toros en Quito dejarán de tener una normativa y regulación específica como espectáculo público luego de que este martes 9 de junio del 2020 el Concejo Metropolitano aprobase su remoción del Código Municipal.

Este cambio se produjo en conjunto con otras reformas al documento en las cuales se contempla la reducción de documentos para la concreción de trámites, así como la reenumeración de los artículos contenidos en el Código y la compilación de anexos.

El principal punto tratado por los concejales e impulsado por la edil Mónica Sandoval giró en torno a las funciones taurinas y la normativa que existía para su realización. La propuesta para suprimir el capítulo III, inmerso en el título VIII de los espectáculos públicos, se realizo debido a que en Quito existe una prohibición constitucional de realizar espectáculos que tengan como finalidad la muerte del animal. Según la proponente de este cambio, señaló que es innecesario que esto conste en el Código Municipal.



Sandoval menciona que existían más de 150 artículos en relación a la normativa de las corridas de toros. Además manifiesta que había una contradicción entre lo dispuesto en la Constitución y el Código, porque en la primera se prohibía esta práctica, pero en el segundo se planteaba realizar el espectáculo, con la figura del indulto y agregó que existe un camal en el interior de la plaza de toros.



Según su criterio, la normativa era anacrónica y no se ajustaba a los reglamentos nacionales, pues el Código Ambiental también prohíbe el maltrato animal. Otra de las principales quejas fue que en la normativa se planteaba el uso de fondos de la Alcaldía para el financiamiento de dichos espectáculos. Finalmente, en el Concejo se concluyó que al haberse eliminado estos artículos, ya no existe una normativa que regule este tipo de actividades, por lo que no podrían realizarse más en la ciudad.



En la sesión del Concejo Metropolitano también se aprobaron propuestas como la reducción de requerimientos de documentos para realizar trámites municipales. En caso de que se desee realizar algún trámite ya no se solicitarían copias de la papeleta de votación o la cédula de identidad ni otro tipo de certificaciones y documentos que ya se encuentren en las bases de datos del Municipio de Quito.



De acuerdo a la legislación de simplificación que rige en el país, pedir este tipo de documentos no es necesario porque existe información cruzada entre el Registro Civil y las entidades públicas. Sandoval menciona que este es el primer paso para concretar la propuesta de crear un único documento que cuente con la información tributaria, predial, catastral y de propiedad de los ciudadanos, con el fin de agilitar procesos y reducir el tiempo que estos requieren.



Además, en la reforma del Código se definió la reenumeración del Código Municipal y la compilación de anexos del Documento. Al volver a numerar los artículos se pretende que exista mayor facilidad de compresión, para que la gente tenga más facilidad de acceder a las normativas y regulaciones, pues abarca un reglamento destinado para la mayoría de actividades que se realizan en Quito. En el caso de los anexos, el objetivo es que se compilen y publiquen aquellos que estén vigentes para su correcta aplicación y uso.