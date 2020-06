De cada 100 muestras tomadas por el Municipio de Quito, seis dan positivo al covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, confirmó hoy, 12 de junio del 2020, que hay una tasa de positividad del nuevo coronavirus del 6%, es decir, de cada 100 pruebas que han realizado, seis personas presentan la infección.

El Burgomaestre calificó a esta tasa de contagio como "esperanzadora", pero advirtió en una entrevista radial que no tiene que subir y debe mantenerse.



Las pruebas de PCR se han realizado a conductores del transporte municipal, taxistas, vendedoras del Mercado Mayorista, pasajeros, agentes de tránsito y bomberos.



Yunda cree, además, que en en unos 10 a 12 días se podrá ver las consecuencias del cambio de color del semáforo de rojo a amarillo y esto se evidenciará en el número de casos y la ocupación del sistema sanitario, que actualmente está totalmente lleno. "No se ha desbordado y no se desbordará", enfatizó.



En tanto, en el centro temporal del Bicentenario, ubicado en el norte de la capital, se está implementando la contratación de médicos intensivistas e internistas para un eventual demanda.



De acuerdo con las cifras de contagio del Ministerio de Salud Pública (MSP), el número de nuevos casos confirmados en Quito, entre el 3 y 12 de junio del 2020, es de 808.



En este período de 10 días, los contagiados pasaron de 3 842 a 4650. En tanto, en los diez días antes de que la ciudad cambiara a color a amarillo se presentaron 533 nuevos infectados.



Por otro lado, del número de muestras que toma el MSP, 30,7% ha dado positivo al virus, pero otro 24,7% corresponde a casos sospechosos en espera de los resultados de laboratorio, de acuerdo con las cifras publicadas por el COE provincial al 11 de junio del 2020.

El Municipio insiste en que están redoblando las previsiones y se incrementarán los puestos móviles de toma de muestras para conocer quiénes tienen el virus y exhorta a la ciudadanía a circular con mascarilla, mantener el distanciamiento social y la higiene de manos con agua y jabón.



Estas medidas tomarán mayor relevancia sobre todo en el transporte público, a partir del 15 de junio, que los funcionarios públicos retomarán sus actividades.



Hasta este 12 de junio del 2020, Quito tiene una tasa de prevalencia de la enfermedad de 167 casos por cada 100 000 habitantes.