339 vehículos han sido sancionados por infringir la restricción vehicular en Quito

En el redondel de la Atahualpa, en la av. Teniente Hugo Ortiz, en el sur de Quito, decenas de autos particulares circulan presurosos. Unos tienen placas terminadas en números impares, pues este lunes 23 de marzo del 2020 es su turno para movilizarse. Sin embargo, en ese sitio también se observa a vehículos con placas impares e incluso sin placas.

Para estos dos últimos casos, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha dispuesto multas económicas. Esta entidad, junto con la Policía y Fuerzas Armadas, ha instalado 14 puntos de control en la capital. Todos se ubican en vías estratégicas como el redondel de El Ciclista, en el norte, que conecta el norte con la avenida Simón Bolívar.



Allí los agentes se encargan de revisar los salvoconductos de los vehículos que sí pueden circular y detienen a los automotores que no tienen la placa que corresponde al día permito. Según la AMT, 35 000 vehículos han sido fiscalizados desde que comenzó la restricción de la movilidad. De estos, los uniformados han emitido 339 citaciones. Adicionalmente, la AMT también han revisado 916 taxis, de los cuales 26 unidades fueron citadas por no cumplir la normativa en cuanto a documentación o mal uso del taxímetro.

"Los conductores que no acaten las medidas dispuestas estarían incumpliendo el artículo 389-1 del Código integral Penal, COIP, por lo que serán sancionados con una multa equivalente al 30% de un Salario Básico Unificado, y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir", advierte la entidad.



El procedimiento que hacen los agentes consiste en parar a los vehículos cuya placa no corresponde al día permitido. En ese caso le solicita al conductor su documentación y salvoconducto. Si este no presenta el salvoconducto es sancionado.



"En el caso de que la circulación del vehículo de acuerdo a la placa sea correcta, igualmente se solicita documentación y se recomienda el uso de mascarilla y guantes como medidas de seguridad para evitar y prevenir la propagación del virus en la comunidad", agrega la AMT.