Empresas de la construcción se unen para rehabilitar a la Plaza del Teatro

Desde las 10:00 de este sábado 19 de octubre del 2019, los integrantes de Constructores Positivos, un colectivo formado por empresarios y diferentes actores relacionados con el mundo de la construcción, realizaron una minga en la Plaza del Teatro del Centro Histórico de Quito.

Su objetivo: limpiar y arreglar los inmuebles o bienes públicos que resultaron destruidos por las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles. Máquinas de hidrolavado limpiaron las piedras de ese sitio que tenían manchas y suciedad. En el contorno de la plaza se colocaron andamios para que se suban los obreros y pinten la fachada del Teatro Sucre.



Lo mismo se hizo con las viviendas aledañas que tenían grafitis vandálicos sobre sus fachadas. Otras personas colaboraron barriendo y solidarizándose con los propietarios de los negocios pequeños que fueron saqueados durante las manifestaciones.



Henry Yandún, vocero de ese colectivo, manifestó que en la minga de hoy participaron arquitectos, empresarios, ingenieros, inmobiliarios, dueños de ferreterías, albañiles, volqueteros, entre otros. “Aprovechando de la infraestructura y los recursos humanos y materiales, nos hemos hecho cargo del embellecimiento de la Plaza del Teatro”.

Más de 20 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) fueron destrozadas durante las protestas que duraron 11 días. De esa cantidad –acotó Yandún- 14 serán reconstruidas por Constructores Positivos con la finalidad de dejarlas más seguras. “En el colectivo somos más de 700 integrantes, entre personas y empresas. En la construcción de las UPC y la Plaza del Teatro estamos 40 compañías proveedoras que ponen el hombro y con un mensaje de paz”.



A su juicio, la ciudadanía tiene derecho a protestar pero se debe precautelar el Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. “Se han robado las tapas de alcantarilla (…) el trabajo lo coordinamos con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, porque no se puede raspar las paredes o puertas de madera sin ninguna planificación. Laboramos con ellos para que se restituyan los ladrillos y baldosas de acuerdo con su verdadero origen”.



Daniel Elmir, miembro del colectivo, manifestó que la prioridad es dejar en óptimas condiciones a la Plaza del Teatro hasta la tarde de hoy. “Nueve firmas acudimos hasta este lugar. La semana pasada analizamos y escogimos este lugar por los daños y porque es un ícono de la ciudad”.



Asimismo, los empresarios buscan con la minga de hoy que la gente vuelva a querer a Quito y se encargue de protegerla. También dar la bienvenida a quienes participen mañana, domingo 20 de octubre del 2019, en la Minga por Quito que organiza la Junta Cívica. Esta comenzará a las 09:00 con la marcha que comenzará en el Arco de la Circasiana de El Ejido y se dirigirá al Centro Histórico. Los manifestantes serán acompañados por la banda de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito.



Al final se realizará una eucaristía de acción de gracias por la paz y la unidad del país. La ceremonia será dirigida por Danilo Echeverría en la Catedral, ubicada en la Plaza de la Independencia, junto al edificio del Municipio y el Palacio de Carondelet.



La mañana de hoy, la gente que tiene negocios junto al Teatro Sucre estaba contenta. Hugo Zapata es un joyero que labora desde hace 40 años en ese sector. Recordó que las últimas protestas fueron muy agresivas y eso no lo había visto desde hace varias décadas atrás. “Soy creyente y no me pasó nada, gracias a Dios. Cuando hay un pueblo resentido, sin trabajo, cuando los jóvenes no tienen orientación y sus padres no los han controlado, ¿cómo puede hacerlo un Gobierno? Entonces, ahí se desata la violencia”.



Espera que, a futuro, no se vuelvan a repetir los desmanes. Felicita que ahora la gente y las empresas se han unido para arreglar al Centro Histórico. “Necesitamos trabajar para sacar adelante al país”.



Los Constructores Positivos hicieron un llamado a la gente para que se una a la causa ciudadana de recuperar Quito. “Si hay personas que no van a ayudar a limpiar o lavar, por lo menos que vengan a hacer el gasto en los negocios afectados”, apuntó Yandún.