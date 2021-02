En la mayoría de vías, conductores respetaron el plan Hoy no circula en Quito

Tras el último feriado de Carnaval, el plan Hoy no circula se activó en Quito a partir de ayer 17 de febrero del 2021. Más de 100 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se ubicaron en diferentes puntos para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Los operativos se efectuaron en la Tribuna de los Shyris (norte) y en la av. Mariscal Sucre (occidente). Pero hubo vías con alta carga vehicular en las que no se observaron controles.



La resolución emitida por la Secretaría de Movilidad establece que, de 06:00 a 20:00, los vehículos y motocicletas tendrán prohibición de circulación de acuerdo con un esquema basado en el último dígito de la placa y en los días laborables. Lunes y viernes no podrán circular los vehículos cuya placa termine en 0 y 1; lunes y martes, 2 y 3; martes y miércoles las terminadas en 4 y 5; miércoles y jueves, 6 y 7; jueves y viernes 8 y 9. El fin de semana hay libre movilidad.



Asimismo, se redujo el perímetro de aplicación del Hoy no circula, pues antes era para todo el Distrito Metropolitano y ahora funciona únicamente para las zonas urbanas. No rige en los valles y áreas rurales.

La mañana de ayer 17 de febrero, la mayoría de conductores respetó la nueva medida. Los carros circularon con normalidad en la vía Interoceánica, a la altura de la parroquia de Tumbaco. También en la av. 2 de Agosto .



Lo mismo ocurrió en la calle S60 del sector La Eternit, en el sur. Allí, ninguna autoridad vigiló que se cumplan las disposiciones. Más al sur se instaló un puesto de control de la AMT, pero los agentes solo revisaban a los buses interprovinciales y camiones.



Allí se encontraba el chofer Andrés Leguízamo estacionado con su vehículo pesado mientras se realizaba el operativo. “Estas restricciones son buenas, pero se debe informar mejor porque nos confundimos”.



En la av. Mariscal Sucre hay restricciones. Ayer 17 de febrero se ejecutó un operativo en San Carlos (noroccidente). Se colocaron conos naranjas sobre la calzada para detener los carros. “Tengo que atender un paciente con covid-19. Pegué las placas de papel en la visera del copiloto”, dijo el enfermero Diego León. El agente le sancionó porque debe ponerlas en el parabrisas.

Para el motociclista Leonel Cuero, es necesario que se refuercen los controles en la ciudad. Nixon Peña salió en su automóvil para llevar a su padre al médico. “Hacen buen trabajo, mucha gente desobedece”.



Andrés Borja, asesor jurídico de la AMT, informó que ayer solo se realizaron operativos informativos y desde hoy se comienza a sancionar (USD 200). “Liberamos la circulación los sábados porque es un día importante para el sector turístico, restaurantes”.



El Hoy no circula estará vigente hasta el 31 de marzo y luego se hará una evaluación de los resultados.



Al mediodía hubo sitios en los que se produjo una alta afluencia de vehículos y no hubo controles. Por ejemplo, en La Marín, en la intersección de la avenida 10 de Agosto y Patria, Colón y Orellana. Al sur ocurrió en la Maldonado y Morán Valverde, a la altura del intercambiador de Guajaló.



El mismo panorama se presentó en El Trébol y la intersección de las avenidas Napo y Pedro Pinto en Luluncoto. También en la avenida América, en las inmediaciones de la U. Central.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la Alcaldía, indicó que en Quito hay 500 000 automotores. Con la implementación de las nuevas restricciones calcula que salen 338 000.



Otra disposición es que los salvoconductos se emitirán para personas naturales, quienes deben realizar nuevamente el trámite porque se ha detectado que se hacía mal uso de ese documento o tenían varios con un mismo RUC. Ahora se entregarán máximo dos por persona natural.



El transporte comercial está exento de la restricción. Dentro de este grupo se encuentra el de carga pesada, mixta, liviana, taxis, transporte turístico e institucional. La medida no aplica para el sector productivo, industrial, turístico, construcción, agropecuario, exportación de flores. Para esto solo deberán presentar la credencial o RUC de la compañía.