La AMT desplegará operativos de control para sancionar a quienes hablen por teléfono mientras conducen

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reforzará los operativos de control para evitar que los conductores utilicen los celulares mientras manejan sus vehículos.

Así lo indicó hoy, miércoles 18 de septiembre del 2019, Danny Gaibor, director de esa entidad. “Será para todas las contravenciones de tránsito. Dispusimos a los agentes civiles que detecten a las personas que hablan por celular o con el teléfono en la mano y que se las sancione”.



La sanción por usar el teléfono mientras se conduce es el 10% de un salario básico unificado (USD 39,4) y 3 puntos menos en la licencia. Llevar el equipo en la mano es una contravención de quinta clase que conlleva a una multa del 15% de un salario básico y 4,5 puntos menos en el documento de manejo.



“Hay que tener en cuenta eso porque muchas personas aseguran que no hablaron por teléfono, pero portan los aparatos en sus manos. Deben entender que estos no pueden ser llevados en las manos cuando se está al volante”, indicó Gaibor.



La AMT también monitoreará de forma recurrente el estado de las llantas y las motocicletas sin placas. El objetivo es que las instituciones públicas o privadas obliguen a sus conductores a usar las identificaciones. Asimismo, los operativos de carros mal estacionados serán permanentes.



“Lo máximo que se ha sancionado es 400 carros por mal parqueados en un día”, indicó el director de la AMT.

En los últimos días se han incrementado los controles del transporte ilegal. Es decir, los taxis ruta que cubren diferentes tramos y cobran USD 1,25 como tarifa. Así, por ejemplo, ocurre con los vehículos que llevan pasajeros desde el sector de El Trébol hasta la avenida Naciones Unidas, en el norte. “Eso está prohibido porque no pueden realizar ese servicio. Son taxis, el momento que hacen una ruta con una frecuencia brindan otro servicio que no es el que les corresponde”, señaló Gaibor.



Lo mismo ocurrirá con los carros particulares que cobran USD 0,25 por prestar servicio en los barrios. “Es ilegal y tiene que ser sancionado. En esos casos se castiga con 10 puntos menos en la licencia de conducir, una multa de dos salarios mínimos vitales y la retención del vehículo por un tiempo mínimo de siete días”.



El funcionario también se refirió a los operativos de control de automotores sin placas. Indicó que desde el miércoles 11 hasta hoy 150 carros fueron sancionados por este motivo en Quito. A esto se suma que, solo ayer, 136 conductores fueron castigados por incumplir la restricción Hoy no circula, que rige de 05:00 a 20:00, de lunes a viernes.



“La gente está mal acostumbrada porque antes no se realizaban los controles. La gente creyó que esto iba a seguir así. Va a ser complicado y duro para el ciudadano que se le vuelva a ordenar”, manifestó Gaibor.