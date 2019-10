Ciudadanos se concentraron en la Tribuna de Los Shyris para pedir por la paz

LEA TAMBIÉN

En respuesta a los actos de violencia suscitados en los últimos días en algunas partes del Ecuador, cerca de 1 000 personas se concentraron en horas de la tarde de este martes 8 de octubre del 2019 en la Tribuna de la av. De los Shyris y sus alrededores, en el norte de Quito. Ellos hacen un llamado a la paz durante su encuentro.

Desde poco antes de las 15:00 se inició la concentración en la Tribuna. Hubo jóvenes, adultos, empresarios y trabajadores tanto del sector público como del privado.



Algunos llevaban banderas de Ecuador; otros, banderas blancas como símbolo de paz. Los manifestantes portaban carteles con mensajes como: “Protesta no es violencia”, “Rechazo a la violencia y el vandalismo”, “Me dueles Ecuador”, “No al golpe de estado correista”.



“Nos autoconvocamos para hacerles entender a las personas que están con la huelga y dicen ser pacíficas, que no está bien. Este país sale adelante con trabajo. Queremos sacar a Ecuador de la miseria”, comentó Edy Castillo, uno

de los asistentes, quien es gerente de una empresa de licores.



Otro empresario, Fabián Arrieta, propietario de un bróker de seguros y de un local de artículos para autos, señaló que los últimos días no ha podido abrir su negocio, ubicado en una avenida principal de Quito. “No se puede trabajar con normalidad. Estamos indignados y cansados del maltrato a nuestra ciudad, de no poder trabajar en paz, de los saqueos”.

Concentración de personas en horas de la tarde de este martes 8 de octubre del 2019 en la Tribuna de la av. De los Shyris y sus alrededores, en el norte de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

No todos están de acuerdo con las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, pero rechazan la violencia y piden poder trabajar. “En parte no estoy de acuerdo con la subida de los combustibles, pero lo mejor es llegar al diálogo”, señaló Henry Pinos, quien cargaba una larga tela blanca junto a otras personas.



Pinos tiene un negocio de víveres, en el sector de San Blas, en el centro de Quito. En los últimos días no ha abierto el local en el que trabajan dos empleados.



Lenin Saavedra, un joven emprendedor de un negocio de comida, manifestó que apoya la protesta, pero de manera pacífica. “Hay delincuentes disfrazados de líderes sociales. Me duele que dañen Quito. La gente está con miedo”.

Además de personas independientes que se enteraron por amigos y en redes sociales, en la manifestación también participaban trabajadores del sector público que fueron convocados en sus empleos. Así lo admitió un conductor de una entidad pública que prefirió reservar su nombre. El trabajador está en rechazo de la forma en que se tomaron las medidas económicas y se siente afectado. “Llevo ocho años en la vida pública con el mismo sueldo. Va a subir el pasaje, los productos de primera necesidad, pero no el sueldo”, subrayó. El

servidor aseguró que apoya las protestas, más no “el vandalismo”.