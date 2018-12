Estudiantes de la capital escenifican el pase del Niño y festejan la Navidad

LEA TAMBIÉN

Una mañana de unión familiar, alegría y celebraciones se vivió en varios establecimientos educativos de Quito a propósito de la Navidad.

Este viernes, 21 de diciembre del 2018, más de 940 estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Ángel Polibio Chaves (APCH), ubicado en Alangasí, valle de Los Chillos, se reunieron desde las 08:00 en el patio principal del establecimiento para celebrar a la Navidad.



Los alumnos se disfrazaron de ángeles, renos, papás Noel, miembros de comunidades indígenas, bailarinas, entre otros. El objetivo es recordar que con el nacimiento de Jesús se debe fortalecer la unión familiar y el sentido de solidaridad con el prójimo.



Maritza López, directora general del APCH, manifestó que a lo largo de diciembre se han preparado para el evento que se desarrolló entre ayer y este viernes. Alistaron la escenografía con materiales reciclados, así como las coreografías y música. De igual manera, en días anteriores, los estudiantes visitaron otros planteles de escasos recursos económicos para obsequiarles dulces a los estudiantes.



El profesor de música Luis Chávez se encargó de dirigir a los jóvenes que interpretaron temas navideños. Los asistentes aplaudieron y cantaron cada una de los villancicos.

El Pase del Niño del colegio San Fernando empezó en la plaza de Santo Domingo, en cuya iglesia primero hubo una misa. Fotos: Ana Guerrero / EL COMERCIO

También hubo presentaciones de baile y obras teatrales en inglés. Al final del evento, los chicos pasaron a las aulas para servirse un refrigerio y recibir una funda de caramelos. Sus padres les entregaron los obsequios que ellos elaboraron en los talleres de manualidades.



Los papás participaron en el Pasé del Niño. Ricardo Rivero tiene a su hijo en el curso inicial. Se disfrazó de rey mago y con alegría participó en el desfile. "Estoy feliz y orgulloso de estar aquí. Yo le hice un títere como regalo".



Henry Acosta hacía fotos mientras su hijo, Alan Leonel, se presentaba con su conjunto musical. Para él, actos como el de hoy sirven para que los estudiantes se unan y aprendan los valores de la solidaridad.



Los estudiantes vivieron con entusiasmo el agasajo junto a sus padres. María Eduarda de segundo de básica tiene 6 años y se disfrazó de ángel. Para ella, la Navidad es un momento en el que se debe fomentar el amor entre padres, hijos, tíos, abuelos...

El coro de estudiantes deleitó a los asistentes al evento en la istitución educativa de Alangasí. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En el Centro Histórico, una institución educativa con 330 años de historia no podía quedarse sin su respectivo Pase del Niño. Esta mañana, los estudiantes de la Unidad Educativa San Fernando salieron a las calles. Vestidos de San José, la Virgen María, reyes magos, pastores y con el Niñito en mano partieron desde la Plaza de Santo Domingo. No se quedaron fuera los ángeles y, para darle el toque intercultural, se unieron los niños con trajes de comunidades indígenas como saraguros, otavalos y cañaris.



Marcelo Chávez, rector de la Unidad Educativa, contó que en el plantel se aferran a las tradiciones, para no dejar que estas desaparezcan. El Pase del Niño de la institución es un sincretismo religioso y de diferentes costumbres. Los jóvenes le pusieron el toque más contemporáneo con los gorros de Papá Noel y cada uno iba con estrella en mano.



Los papás de los chicos de la institución que acoge a 602 estudiantes también desfilaron, acompañando a los estudiantes y pendientes de que las galas estén bien puestas.

El pase del Niño caminó por las calles del Centro Histórico de Quito. Foto: Ana Guerrero / EL COMERCIO



En el grupo estaba Yolanda Valdiviezo, mamá de dos estudiantes. La más pequeño, de sexto de básica, desfiló con un traje de cañari. El más grande, de tercero de bachillerato, se vistió de San José.



Las abuelitas como Beatriz Quishpe tampoco perdieron la oportunidad de participar en el pase que, según contó, es una tradición en el San Fernando. Su nieta está en tercero de básica y madrugó para llegar a la eucaristía que se realizó antes de arrancar con el Pase. Esta fue en la iglesia de Santo Domingo.



El Pase avanzó por calles como la Flores, Sucre, Pereira, Montúfar y Rocafuerte, para luego volver al plantel educativo. Para el evento hubo resguardo de efectivos de la Policía y la AMT.



Como ya es costumbre, los estudiantes del Colegio Municipal Cotocollao desarrollaron la 'Navidad Solidaria' un proyecto con en el cual promueven la importancia de esta festividad para fomentar la solidaridad.



Carmen Nicolalde, docente coordinadora de este proyecto, dijo que el objetivo de esta propuesta es fomentar en los estudiantes el amor al prójimo siendo solidarios con los que más necesitan, con algo que posiblemente no es de mucho valor económico, pero que si tiene un valor muy grande que es la generosidad. “Este proyecto lo realizamos desde hace cinco años en el cual apoyamos a diferentes causas”.



Este año, los estudiantes del Cotocollao visitaron el Centro de Desarrollo Infantil Venceremos, ubicado en Santa Rosa de Chillogallo. Ahí compartieron con más de 60 niños y niñas, en edades comprendidas entre 1 a 3 años.



Así también, en las instalaciones del colegio, se realizó un agasajo para los hijos de los estudiantes de la oferta Educación Básica Superior Extraordinaria-CBA de esa institución.



En los eventos los alumnos deleitaron a los niños con juegos, canciones, alegría y sorpresas propias de la época navideña, además les entregaron un regalo y una funda de caramelos.