Filas de clientes para hacer compras ocupan más de tres cuadras en el sector de La Y, norte de Quito

Largas filas de personas que buscaban acceder a un centro comercial ubicado en el sector de La Y, en el norte de Quito, se reportaron la mañana de este viernes 27 de noviembre del 2020.

Desde antes de las 08:00, los clientes se ubicaron en las aceras de las calles José Arizaga, Londres, Crnl. Conor e Iñaquito, a la espera de comprar productos con favorables descuentos que varían entre el 20 y 80% como parte de las ofertas por Black Friday (viernes negro).



La fila llegaba a ocupar más de tres cuadras.



Mientras esperaban por su turno para ingresar, personal del establecimiento salía a la calle para pedir a los usuarios que guarden los dos metros de distanciamiento. También para indicarles que utilicen las mascarillas adecuadamente. Al mismo tiempo, personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inspeccionaba la zona junto a los efectivos de la Policía Nacional y agentes metropolitanos.



Los funcionarios municipales pedían a la gente que se cuide. Les recordaban que la multa es de USD 100 por no usar tapabocas. Algunas personas llevaban más de una hora esperando para ingresar.



Rodrigo Bustos se trasladó desde la parroquia de Tababela, oriente de Quito. “Vengo por las promociones y comprar víveres. Estoy resignado a esperar. No me preocupa el covid-19 porque me protejo con mascarilla y tengo alcohol”.



Alicia Tutilio esperó una hora para acceder al establecimiento. “Quiero adquirir arroz y azúcar. Hoy es la primera vez que salgo desde que comenzó la emergencia sanitaria”.



Gabriela Ordóñez también buscaba alimentos para su casa. “Hoy nos enteramos de las promociones porque nos llegó un correo electrónico. Hay descuentos del 80% y queremos ver”.



Edwin García quería comprar juguetes y otros regalos por Navidad. “También necesito ropa, voy a ver que encuentro”.