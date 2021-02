La AMT emitió 446 citaciones por incumplimiento de restricción vehicular en Quito, el primer día del control

Una serie de operativos se realizaron este jueves, 18 de febrero del 2021, en Quito para vigilar el cumplimiento del plan Hoy no circula. Según datos de la Secretaría de Movilidad del Municipio, con las nuevas disposiciones se calcula que en la capital transiten aproximadamente 338 000 vehículos al día.

Según el cronograma, este jueves no podían salir los automotores cuyas placas terminen en 6 y 7. En las principales vías del Distrito Metropolitano hubo pocos vehículos que no respetaron esa disposición.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que ayer miércoles (primer día con la nueva restricción) solo se realizaron llamados de atención para alertar a los conductores, pero desde este jueves se iniciaron las sanciones.



Se realizaron 98 operativos en toda la ciudad y se emitieron 446 citaciones por restricción vehicular y varios.



Las faltas ocurrieron en sectores como las avs. República, Amazonas, Naciones Unidas, 6 de Diciembre y Diego de Almagro. Lo mismo pasó en otros puntos como la calle Toledo del barrio La Floresta, 12 de octubre y av. Patria.



La resolución establece que, de 06:00 a 20:00, los vehículos y motocicletas tendrán prohibición de circulación de acuerdo con un esquema basado en el último dígito de la placa y en los días laborables. Lunes y viernes no podrán circular los autos cuya placa termine en 0 y 1; lunes y martes, 2 y 3; martes y miércoles, 4 y 5; miércoles y jueves, 6 y 7; jueves y viernes 8 y 9. El fin de semana hay libre movilidad.



También se reforzaron los operativos en las zonas en donde no hay restricciones como en la av. Simón Bolívar. Los uniformados revisaron documentos.