¿Flexibilización de la restricción de circulación vehicular?; Alcaldía de Quito y Cámara de Comercio tienden puente

Los representantes de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) tienen previsto presentar mañana (martes 22 de septiembre del 2020) a la Alcaldía del Distrito Metropolitano un proyecto para reactivar la economía de la capital, cuyo eje central es permitir la libre movilidad de los vehículos particulares.

“Se deben eliminar las trabas en la movilidad. Queremos que se mantengan protocolos de bioseguridad, pero, sobre todo, queremos volver a la normalidad dentro de la movilidad responsable”, dijo Patricio Alarcón, presidente de la CCQ.



El problema, según Alarcón, es que los negocios no pueden despegar si la gente no puede llegar fácilmente o si, en el caso de los restaurantes, se les pide a las familias que firmen documentos.



Esto último se refiere al formulario de descargo de responsabilidad que se aplica si los comensales no quieren acatar las normas de distanciamiento.

La reunión ha sido confirmada luego de que el alcalde Jorge Yunda informara el domingo, a través de su cuenta de Twitter, que había conversado con Alarcón “para coordinar acciones a favor de la ciudad que tiene que reactivarse con seguridad…”.

Para el Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, la reunión de mañana permitirá construir un proyecto para reactivar la economía de la ciudad en conjunto con la sociedad civil y los gremios.



Sin embargo, Guarderas recordó que el 70% de los capitalinos se moviliza en transporte público y menos de 30% lo hace en vehículo privado. “Es importante descongestionar el tráfico para que los buses se mueven de forma rápida y reducir el tiempo que pasan los pasajeros dentro de la unidad”.



Guarderas aseguró que lo importante de la reunión es “escuchar y recoger” las propuestas para Quito, para “tomar decisiones lo más acertadas”.



Desde la Secretaría de Movilidad se promueve también el uso de la bicicleta como transporte alternativo.

Mientras en Quito se analizan las alternativas, en Guayaquil la Alcaldía decidió eliminar las restricciones de movilidad y permitir que todos los vehículos circulen.