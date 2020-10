Los buses tardan menos tiempo en hacer su recorrido, en Quito

LEA TAMBIÉN

Hace unos días, el alcalde Jorge Yunda, en sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano, dijo que el 70% de los quiteños se moviliza en transporte público. Además, el Burgomaestre argumentó que el tiempo promedio de traslado en bus se redujo de 50 a nueve minutos, con el Hoy No Circula, medida de restricción vehicular, por el que se alternan placas de circulación, según sean pares o impares. Este Diario pudo constatar cuánto toma realizar un recorrido completo, desde la parada de salida hasta la de llegada, en una línea urbana.

La unidad número 0301 de la cooperativa Trans Alfa, de placa PAA: 4008, partió desde el sector La Primavera, sobre la avenida Occidental, a la altura del barrio La Gasca y llegó a la zona conocida como Balcón del Valle, en el suroriente quiteño. El chofer del bus, Eduardo Bentacourt, indicó que cuando no regía la disposición del ‘Hoy Circula’ tardaba una hora con 20 minutos en el recorrido, pero ahora hay menos tráfico y acortó este tiempo a 50 minutos, es decir, que registra una reducción de media hora por recorrido en promedio todos los días.



Pedro Tipantuña, pasajero de esta unidad, quien vive en Chaguarquingo, coincide en que los buses van ahora más rápido por la ausencia de vehículos en las vías. Solo se queja de que cuando no hay pasajeros, algunos choferes ‘hacen tiempo’ para conseguir más usuarios, sino lo hicieran quizás tardarían menos todavía. Luzmila Caiza, otro ciudadano que viajaba en el bus, señala que trabaja por el Centro Comercial Quicentro Shopping, en el norte de Quito y que toma dos buses para llegar a su casa en Guamaní. Comenta que hace tiempo que ya no hacen fila en las paradas para llegar al trabajo en la mañana y a la casa en la noche.



En el recorrido, que siguió este Diario, el bus iba a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora y, en realidad, no había muchos pasajeros que recoger en las paradas. Este vehículo bajó por la avenida de La Gasca, tomó la Colón, luego siguió por la 12 de Octubre, Gran Colombia y Pichincha hasta La Marín. Después recorrió los barrios Pío XII, la Loma, Chaguarquingo y Las Palmeras hasta llegar a su destino.

Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito (UnitransQ), dice que en los circuitos largos (ida y vuelta) hacían 150 minutos y hoy lo logran efectuar entre 100 y 110 minutos. En cambio, los circuitos medianos tomaban entre 100 y 120 minutos, ahora lo hacen entre 60 y 80 minutos. De igual manera, los circuitos más cortos que cubrían en 60 minutos ahora tardan 45 minutos y a veces 40. Según Yánez, esta reducción significativa de tiempo ha ayudado de manera positiva para que la gente que viaja en estas unidades no permanezca tanto tiempo al interior del bus y que sea más fluida la circulación. “Ha mejorado ostensiblemente la circulación al punto de que en rutas en las que se alcanzaba a dar cinco vueltas, ahora se puede dar una vuelta más”.