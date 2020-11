La Empresa de Vivienda no resuelve tres problemas

René Celi arrienda un departamento en Ciudad Bicentenario, en el norte de Quito, mientras espera que le entreguen su casa que adquirió en el 2010 en el mismo sector. Ese es uno de los proyectos de vivienda social a cargo de la Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda.

El no contar con el dinero para cancelar su casa le obligó a dejar de pagarla. Ahora, con una liquidación que recibió de su último trabajo, logró cancelar lo que adeudaba por su vivienda de USD 15 000.



En Ciudad Bicentenario las calles son estrechas, hay viviendas de 40 y 60 m². Los moradores lidian con problemas como la inseguridad, el polvo y la falta de cerramientos y señalización vial. Poco a poco, el barrio se consolida.



Sin embargo, tras 11 años de haberse expedido la ordenanza, sus moradores cuentan que no todos los bienes están ocupados. Andrea Encalada, dirigente, señala que en la segunda etapa hay 1 200 casas y el 20% no se ha entregado.

Este proyecto de 2 100 inmuebles es uno de los que tiene a cargo el Cabildo capitalino. Desde el inicio de la gestión del alcalde Jorge Yunda, en mayo de 2019, por esa dependencia municipal han pasado ­cuatro gerentes.



Los concejales Blanca Paucar (presidenta) y René Bedón, de la Comisión de Hábitat del Concejo, identifican al menos tres dificultades en la empresa. La primera, según Paucar, es que se requiere una cabeza que la ponga en marcha.

La edil dice que con los cambios que se han dado, esa tarea ha sido complicada. Para Bedón, los gerentes han tenido buenas iniciativas, pero sin una hoja de ruta clara para enfrentar los inconvenientes.



El último cambio ocurrió hace un mes. El 13 de octubre pasado renunció Hernando Yépez. Su argumento fue que no recibió el apoyo del Alcalde en el Directorio.



Sin embargo, su salida la hizo con señalamientos. Por ejemplo, Yépez asegura que hay 200 viviendas sin venderse en cuatro proyectos habitacionales: Victoria del Sur, Ciudad Bicentenario, Bellavista de Carretas (norte) y la Mena (sur).



Además, el exfuncionario explicó en su carta de renuncia que existen otras 400 soluciones habitacionales sin ocupación. Esas están destinadas a la gente que debe relocalizarse desde zonas de riesgo.



El exgerente cuenta que, al asumir su gestión, en febrero de este año, se topó con que no existía un plan de ventas de las mismas. También en­contró problemas legales, como la declaración de propiedad horizontal.



El segundo obstáculo, según Bedón, es el alto costo de las viviendas; manifiesta que el valor no es competitivo. En Ciudad Bicentenario, por ejemplo, una casa se oferta entre los USD 46 000 y 59 000, según comenta Encalada.



La dirigente del barrio sufrió en carne propia un viacrucis para obtener su vivienda. Su trámite lo empezó 10 años atrás. Recién hace dos meses recibió su inmueble.



El tercer conflicto es que las personas que son beneficiarias de las viviendas no son sujeto de crédito, explica Bedón. Eso impide que completen su trámite. De acuerdo con el concejal, la Empresa de Hábitat y la Secretaría de Territorio trabajan actualmente en una ordenanza para enfrentar el problema del costo. La idea es crear subsidios para abaratarlos.

Otra propuesta que se conoció en esa mesa es la posibilidad de extinguir a la empresa. La opción es crear un operador urbano que esté adscrito a la Secretaría de Territorio o a la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).



Desde el miércoles, este Diario buscó la versión del actual gerente, Carlos Salazar. Hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta. En la página web de la institución se promociona la venta de casas en Victoria del Sur y Bicentenario, y se señala que hasta el momento se han desarrollado cinco proyectos y entregado 2 421 viviendas en total.



Mientras tanto, en diciembre próximo Celi espera, tras años de espera, pasar la primera Navidad junto a su familia en su casa propia.