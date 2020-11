Jóvenes le cambian la cara a paredes en 'Quito se pinta'

El trabajo de Carlos Tituaña empieza con un boceto en la pared, son trazos largos y bien definidos. Al principio, no se identifica qué tipo de figura va a crear, pero, poco a poco, el dibujo va tomando forma y lo primero que se ve es una cara. Carlos tiene la intención de pintar los rostros de los jóvenes de Quito, su ciudad.

Así empieza su trabajo artístico en el tradicional barrio de San Juan, a donde acudió desde las 08:30 de este sábado 28 de noviembre del 2020, para plasmar sus creaciones. No fue solo; lo acompañaron sus amigos que también se dedican a esta actividad artística desde hace cuatro años. Todos llevaron sus propios materiales, como 'sprays', acrílicos, pintura y brochas.



Con estos productos pintarán una pared de 70 metros en el lado norte del cerramiento del Coliseo de la Liga Barrial San Juan. Su actividad forma parte del programa 'Quito se pinta', en el que participan 26 colectivos del centro y sur de la ciudad. De hecho, también intervienen jóvenes de la ciudad de Cayambe, quienes viajaron desde esta urbe del norte del país para mostrar sus habilidades.



Roberto Pérez, miembro del colectivo Villa Santa del Arte, manifiesta que, al realizar este tipo de arte en las paredes habilitadas para este efecto, también es una forma de rendir homenaje a Quito por sus fiestas de fundación. "Esto es arte puro y proviene de las manos de los jóvenes".



Alejandro Romero, presidente del Cabildo de San Juan, indicó que esta jornada dedicada a la cultura también es apoyada por el colectivo Villa Santa del Arte, que también pertenece a este barrio. Este joven recalcó que, en esta actividad, los participantes podrán abordar distintas temáticas en sus pinturas, así como las Fiestas de Quito, motivos culturales, de la ciudad y también del país.



Alejandro Araque, dirigente de la Liga Barrial de San Juan, comentó que es necesario apoyar este tipo de actividades culturales, en las que participan los jóvenes. Recalcó que muchas veces se persigue y se estigmatiza a estos muchachos por su interés en el arte urbano, porque no se conoce y no se valora su trabajo. Araque enfatizó que el barrio lo apoya y por esta razón dejó lista la pared para que puedan realizar sus trabajos artísticos.



Agregó, además, que este barrio impulsa esta actividad sin el apoyo del Municipio de Quito, lo cual significa que es una labor de autogestión apoyada por diferentes colectivos, como ‘Blackbook’. A este programa también asistió Angely Espinoza, Virreina de Quito, quien consideró importante el apoyo al arte urbano. La joven también puso hincapié en las habilidades de los chicos para pintar en las paredes.