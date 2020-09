Bares y centros de entretenimiento nocturno permanecerán cerrados en Quito; gimnasios empezaron plan piloto

LEA TAMBIÉN

En Quito rige una restricción para cinco actividades comerciales, tras el fin del estado de excepción. Sin embargo, solo para una de ellas se realiza un plan piloto con miras a la reanudación de su operación.

La Resolución municipal 060 señala que están suspendidas las Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE) para bares, discotecas, centros de entretenimiento nocturno, centros de tolerancia y gimnasios.



Daniel Rodríguez, director de Gestión de la Secretaría de Salud del Municipio, señaló que la decisión se tomó porque son actividades consideradas de alto riesgo de contagio de covid-19.



Sin embargo, los gimnasios podrían superar esa restricción después de un plan piloto que actualmente se realiza con un grupo de esos locales. Según la Secretaría de Salud hay 146 gimnasios que mostraron su interés de entrar el periodo de prueba. Hasta el momento 44 han culminado el trámite para obtener la aprobación.



Del total de locales aprobados, la Secretaría de Salud y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) escogerán de manera aleatoria a los locales en los que se hará una inspección. En 15 días, según Rodríguez, se emitirá u informe sobre la posibilidad de reabrir o no los gimnasios en Quito.



Las otras cuatro actividades, relacionadas con el entretenimiento no tienen opción de reapertura, aún. “El problema con las otras actividades es que son de muy alto riesgo. En el momento epidemiológico de la ciudad, estas no se podrían abrir ni siquiera con un plan piloto”, dijo Rodríguez.



Para el resto de negocios hay condiciones. Por ejemplo, los restaurantes operan con el 50% de su aforo; mientras que los cines, teatros y auditorios con el 30% de su capacidad.

La Secretaría de Salud alista una herramienta tecnológica de consulta del nivel de riesgo de contagio para una persona de acuerdo a una actividad. Según Rodríguez, esta semana se prevé ponerla a disposición en la página web del Municipio de Quito.