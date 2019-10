Antonio necesita ayuda para salvar sus pies

LEA TAMBIÉN

Antonio Ruíz ya no es el jugador de básquetbol y fútbol que solía ser. De la época en que jugaba estos deportes solo le quedan unas cuantas fotos, los buenos recuerdos y sus amigos. Él apenas puede caminar ya que padece pies equinovaros. Esta enfermedad le arrancó la posibilidad de volver a las canchas nuevamente y apenas puede sobrevivir con sus 42 años encima.

"De la noche a la mañana" su pie derecho empezó a torcerse. Era 2011 y lo única respuesta que obtuvo de los médicos en ese entonces es que podría tratarse de una enfermedad hereditaria. "No le deseo esto a nadie", dice con lágrimas en sus ojos.



A duras penas camina unos pasos para moverse de un lugar a otro. El dolor es terrible por lo que salir o llegar a su casa ubicada en Chillogallo, al sur de Quito, le produce "un dolor insoportable". Las pastillas que le prescribieron únicamente lo sostienen para no derrumbarse.



Hace tres años, cuenta, se realizó una intervención quirúrgica en su pie derecho en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) del IEES. Entonces sus esperanzas de seguir adelante estaban firmes. Con el pasar del tiempo sus anhelos se han desvanecido porque su enfermedad se agravó.



Con recelo Antonio retira la media de su pie. Las heridas son evidentes. Tiene miedo de perder su pie para siempre, pues padece diabetes desde los 30 años.



Ha luchado arduamente para que le puedan ayudar con una nueva intervención, pero solo ha recibido respuestas negativas. Está desesperado pues aún tiene que velar por sus hijos de 18, 12 y 7 años. Se dedica a la venta de artesanías pero no le alcanza. Las deudas que adquirió para tratar su enfermedad le impiden brindar mejores condiciones a su familia.



Hizo varios intentos, pero no pudo concretarse un tratamiento en varias casas de salud, por lo que acudió a un médico privado para poder realizarse otra cirugía.



Antonio pide ayuda para tratarse ya que la enfermedad ahora ataca su pie izquierdo. Sus amigos y familiares le han colaborado para los medicamentos y el tratamiento que necesita, pero no puede asumir el costo de la intervención. "Apenas hay dinero para la comida. Cuando me recupere quiero volver a trabajar y pagar las deudas. Quiero volver a caminar, a estar sano, a luchar por mi familia".



Las personas que deseen apoyar a que Antonio logre su intervención quirúrgica lo pueden hacer al número de cuenta 5065706700 en el Banco Pichincha. Si desean apoyar de otra manera su número telefónico es 0987300409.