El aumento de pasajes en Quito, en suspenso

El tratamiento del incremento en la tarifa de buses para Quito se posterga y el alcalde Jorge Yunda mantiene su distancia con la situación política que atraviesa el país.

En su cuenta de Twitter fijó un trino la noche del domingo 6 de octubre del 2019 en el que señala: "Hermanos, esta es su capital y tienen derecho de venir cuando quieran, los bienes públicos son de ustedes también, ayuden a cuidarlos. No es de mi competencia resolver los temas del gobierno central, auguro que el diálogo sea el mecanismo para encontrar las mejores soluciones".



Ya el viernes, el Alcalde había hecho un llamado al diálogo tras presentar un balance de los daños en la primera jornada de protestas. Sin embargo, prefirió no opinar sobre las medidas económicas que aplicó el Gobierno y que incluyen el retiro del subsidio a la gasolina extra, ecopaís y al diésel.



Su posición es distinta al de otros burgomaestres del país, como la de Cinthya Viteri, de Guayaquil, quien además de rechazar las medidas gubernamentales afirmó que no subirá el pasaje -pese a que los cabildos tienen esa competencia- y que dejará esa decisión en manos del Gobierno.



En cambio, al alcalde de Ambato, Javier Altamirano, se retractó esta mañana de su anuncio de incrementar el pasaje según los parámetros que el sábado hizo públicos la Agencia Nacional de Tránsito.



El domingo, Yunda convocó a una sesión extraordinaria de Concejo Metropolitano de Quito para este lunes 7 de octubre del 2019, en la sala de sesiones del Palacio Municipal. Pero esta fue cambiada para las 10:00 del miércoles 9 de octubre, en las oficinas de la Empresa de Agua Potable (Epmaps).

La decisión se tomó horas después de realizada la convocatoria, debido a las restricciones de ingreso a la Plaza Grande y sus entidades cercanas. Uniformados de las Fuerzas Armadas del Ecuador cercaron el Palacio de Carondelet y sus alrededores en la tarde y noche e ingresaron vehículos blindados EE-11 Urutu del Ejército, que se usan para desplazamientos. El alcalde dispuso para hoy la suspensión de labores en las dependencias del Municipio ubicadas en el Centro Histórico para precautelar la integridad del personal. La jornada será recuperada conforme lo determine el cronograma establecido en los próximos días.



Sin embargo, la sesión extraordinaria cancelada hoy y la convocada para el miércoles solo contemplan un punto en el orden del día: "Conocimiento de la Resolución No. 077-DIR-2019-ANT, sobre la Actualización de las tarifas para el servicio de transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional en el marco del Decreto Ejecutivo No.884". Es decir que no se tomará ninguna decisión sobre las tarifas. En sesiones extraordinarias no se puede incluir otros temas después de emitida la convocatoria.



El viernes, el alcalde Jorge Yunda y el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, habían anunciado que mañana, en sesión ordinaria, se trataría el proyecto de ordenanza de política tarifaria que está pendiente en Quito desde hace al menos dos años. Sin embargo, en la convocatoria para la sesión prevista para las 10:00 en el Palacio Municipal no consta ese punto. Para que se pueda definir el alza, hace falta tratar y aprobar el proyecto de ordenanza en dos debates.



Al respecto, la concejala Luz Elena Coloma se pronunció en Twitter: "Cancelada la Convocatoria. Ya conocemos contenido resolución ANT. Nos corresponde conocer análisis técnico para adoptar sistema integrado tarifario: buses y metro, con la obligación de ofrecer mejor servicio al usuario y subsidios o tarifas preferenciales focalizadas".



Según la resolución de la AMT, se dispone a los municipios "establecer un valor de USD 0,10 adicionales a la tarifa de los servicios de transporte público en el ámbito intracantonal, servicio urbano, el mismo que aplicada sobre la tarifa vigente". Y señala que en ningún caso deberá superar los USD 0,40. "La tarifa preferencial para personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, niñas, niños y adolescentes no se incrementará y se mantendrá igual a la tarifa vigente hasta la presente fecha".